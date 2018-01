Los independientes, decisivos

El tablero político para la sucesión presidencial casi está completo. Andrés Manuel, Ricardo Anaya y José Antonio Meade serán los principales contendientes. Sin embargo, no debemos dejar de pasar por alto a los que están pendientes de definirse: los candidatos independientes.

Dentro de estos últimos quienes se encuentran en la contienda están el Bronco, Margarita Zavala, Ríos Piter y Marichuy. Y aunque, no lo parezca por ahora lo que suceda con ellos será determinante ya que de llegar Margarita disminuiría naturalmente el voto a favor de Anaya, pero de lograr la candidatura los otros tres, mermarían de forma directa en la intención del voto para Obrador.

De hecho, el mayor rival en este momento de López Obrador, aún no se ha concretado. Y no es que Ríos Piter, Marichuy o el Bronco pudieran alcanzarlo como puntero. No. En realidad, el hecho de que ellos logren conseguir su registro dividiría el voto de los Obradoristas.

En una contienda tan cerrada, como se espera que sea la próxima elección presidencial, los puntos decimales que le puedan quitar los independientes a Andrés Manuel, hasta ahora puntero, pueden arrebatarle la victoria.

En esa lógica numérica el que podría resultar mayor afectado sería Obrador, ya que son tres los candidatos independientes que pudieran impactar en el voto a su favor. Marichuy, representante de los pueblos y comunidades indígenas, además de tener el respaldo de éstos, podría generar cierta sinergia con grupos de izquierda. Rios Piter podría conectar con algunos jóvenes. Y el Bronco, con los anti sistema.

Por otro lado, Ricardo Anaya tendrá que lidiar con la fuerza que pudiera obtener Margarita Zavala. La inminente postulación de ella, podría generar una fractura aún más visible al interior del PAN; la cual además, se ahondará una vez que queden definidos los candidatos a diputados, gobernadores y presidentes municipales. Los panistas no estarán satisfechos en aquellos casos en los cuales la cuota le correspondió al PRD o a Movimiento Ciudadano y confrontarán esa alianza.

Cabe señalar que la decisión de quienes serán los candidatos independientes la tendrá el Instituto Nacional Electoral. No serán quienes los que se están pretendiendo postular, tampoco los ciudadanos que ya dieron su respaldo, no. El INE tendrá las riendas en esto. Ello toda vez que recientemente se dio a conocer que algunos independientes están utilizando bases de datos compradas para simular los apoyos ciudadanos. Ante ello, la autoridad electoral, ha amagado con cancelar candidaturas.

Será de vital importancia que el INE juegue un papel neutral y no cargue los dados a favor de tal o cual independiente. Ya que en el fondo, lo que sabemos que pasará es que depende de quienes y cuantos independientes sean, el ganador pudiera ser uno u otro. El reto del INE es histórico en esta determinación, esperemos asuma con imparcialidad, esta decisión ya que trascenderá al resultado final de la elección.