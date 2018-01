Educando con Valores

“Los adultos y los niños pueden aprender a resolver conflictos en forma creativa y constructiva, de maneras que enriquecen tanto el aprendizaje como las relaciones interpersonales”

William Kreidler

Tomando como antecedente que existen diversas definiciones del término conflicto, pues por ejemplo Raymond Aron señala que: “el conflicto es una oposición entre grupos e individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de intereses incompatibles”, y Kenneth Boulding indica que: “el conflicto es una forma de conducta competitiva entre personas o grupos. Ocurre cuando las personas compiten por recursos limitados o percibidos como tales”, nos percatamos de que un manejo inapropiado de las emociones naturales, como la ira, rabia e indignación, en una situación de conflicto, podrían llevar a desencadenar una reacción violenta. Las instituciones educativas no escapan de esta dinámica, especialmente por tratarse de espacios donde toda la comunidad educativa, (autoridades, directivos, docentes, administrativos, alumnado, padres y madres de familia), interactúa permanentemente. Debemos tener claro que el conflicto en sí no es positivo ni negativo, sino que depende de cómo se afronte: puede ser destructivo cuando se presta atención a aspectos sin importancia, erosiona la moral y la percepción personal, reduce la cooperación al dividir a los grupos, aumenta y agudiza las diferencias, o bien, conduce a comportamientos irresponsables, e incluso dañinos, como pueden ser las disputas o palabras altisonantes.

El conflicto como un fenómeno natural es parte de la vida diaria escolar: existe en las aulas, en los patios, en los corredores, entre el alumnado, entre las y los docentes, etc. Sin duda, debemos aceptarlo como un hecho básico de la vida, pero también, debe asumirse como un suceso potencialmente positivo y una oportunidad constante para aprender. Por ende, hacerse cargo del aprendizaje que se da a partir de los conflictos que nos rodean, es una responsabilidad importante y crucial en quienes tenemos la gran oportunidad de incidir en la formación de las nuevas generaciones. Todos los actores educativos cumplen un rol y tienen responsabilidad en el tipo de convivencia que existe en la institución educativa, así como en el proceso de enseñanza-aprendizaje de dicha convivencia. El equilibrio entre los derechos y las responsabilidades de cada uno (a) es fundamental para la existencia de una adecuada convivencia entre quienes interactúan en una institución educativa, pero también es importante que el trato entre pares apunte en la misma dirección.

Es importante tener siempre presente que las emociones y sentimientos que nos pueden acercar a algunas personas, también nos pueden provocar rechazo y generar una mala relación con otras, y por ello, en un ambiente escolar, los conflictos son prácticamente inevitables, pero la gran mayoría se pueden administrar y resolver. La resolución pacífica es una alternativa positiva que requiere intención y voluntad de las personas por resolver los conflictos, lo que implica: a) Hacerlos visibles en la interacción interpersonal y/o grupal; b) Considerar los intereses de las partes involucradas; y, c) Tener disposición a ceder para llegar a una salida que beneficie a los (as) involucrados (as). El proceso de resolución pacífica de conflictos involucra reconocer igualdad de derechos y oportunidades entre las partes en la búsqueda de solución, así como reestablecer la relación y posibilitar la reparación, (si fuese necesario). Frente a una situación de conflicto son varios los valores y las habilidades que se ponen en juego: la honestidad, la amistad, la autorregulación, el control, el diálogo, la escucha, la empatía, la creatividad, entre otras. Las habilidades, actitudes, comportamientos y valores que se sustentan en el respeto por nosotros mismos (as) y por los (as) demás, constituyen un elemento vital para superar situaciones conflictivas.

En la resolución de cualquier conflicto es importante identificar los intereses, necesidades, actitudes y comportamientos de los actores involucrados, para que con base a estos se generen posibles soluciones satisfactorias para ambas partes. Esta tarea no es sencilla, además de la disposición al diálogo entre las y los involucrados, se requiere también la capacidad de trabajar de manera cooperativa, de escucharse uno (a) al otro (a), de ser empáticos (as) y asertivos (as). Estas posibles soluciones a la situación conflictiva tienen dos características muy importantes: la creatividad y la no violencia. La primera implica generar nuevas ideas, conceptos y arribar a acciones que llevan a producir soluciones originales, en la segunda se busca siempre tener claro que la violencia jamás será alternativa, y se requiere utilizar la capacidad que tenemos las personas para transformar situaciones destructivas en constructivas; por ende, la resolución de conflictos en positivo implica buscar nuevas y diversas formas para resolver las situaciones usualmente resueltas de una manera convencional o común.

En su libro Creative Conflict Resolution, William Kreidler, un reconocido experto en programas de resolución de conflictos para escuelas, plantea su convicción en torno a que: “los maestros son capaces de manejar el conflicto efectivamente”, asegura que se les puede confiar que tomen las decisiones más importantes con relación a sus propias clases; finalmente, identifica la necesidad de información práctica y estrategias apropiadas que se hayan demostrado efectivas en una variedad de ámbitos y para distintos niveles de desarrollo y de grado. Kreidler señala que las y los docentes están en una posición única no sólo para ver los efectos de la violencia en los niños, niñas, jóvenes y por ende, en su conducta, sino también para hacer algo al respecto, enseñando técnicas para la gestión de la paz. Por todo lo anterior, es imperativo entender que en el ámbito escolar, actuando, enseñando y demostrando que las ideas y los ideales de la resolución de conflictos entre todos y todas quienes conformamos la comunidad educativa, podemos contribuir a la reducción de la violencia en nuestra sociedad y a la creación de ambientes favorables para las generaciones futuras.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alexaig1701@live.com.mx.