Necesario fortalecer a las Policías Municipales: HAF

El gobernador Héctor Astudillo dijo que se requiere mejorar las corporaciones policiacas de los municipios, para recuperar la seguridad en el estado de Gro.

Chilpancingo, Gro., Enero 20.- El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que su gobierno hizo lo correcto al intervenir la Policía Preventiva de Chilpancingo, luego de detectar la presunta participación de elementos policiacos municipales en la desaparición de jóvenes en esta ciudad.

“En Punto”, noticiero estelar de Televisa conducido por Denise Maerker, exhibió la noche del jueves una secuencia de videos del Centro de Cómputo, Control y Comando (C-4) que revela la presunta participación de policías municipales en la desaparición del joven Efraín Patrón Ramos, en diciembre del año pasado.

En el material de video se observa como una patrulla de la Policía Preventiva Municipal sigue de cerca al joven Efraín Patrón por las avenidas Insurgentes y Benito Juárez, después, en el paseo Alejandro Cervantes Delgado se mira un vehículo particular sumarse al hostigamiento hacia la unidad que conducía el joven, que hasta el momento permanece como no localizado.

Esto, lo de Denise Maerker, fue el jueves. Antes, Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Catalán Cabrera, quienes presuntamente fueron entregados a un grupo del crimen organizado, la mañana del 31 de diciembre, por el policía municipal Nicolás “N” (que se encuentra en prisión preventiva), aparecieron ejecutados el 3 de este mes en Tierras Prietas, al norte de esta ciudad.

Consultado este viernes al respecto, el gobernador Astudillo confirmó que su gobierno, a través del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), tomó la decisión de intervenir la corporación luego de detectar esas evidencias.

“Cuando nosotros conocimos precisamente esos videos, fue cuando se tomó la determinación de hacer la revisión e intervención de los policías. Estoy convencido de que se hizo lo correcto”, afirmó.

En una breve entrevista en Palacio de Gobierno, luego de dar a conocer las renuncias de dos de sus funcionarios, Astudillo estableció que “hubiera sido más delicado no haber hecho los ajustes” en la Policía Municipal, tras conocer dichos indicios.

“Se trabaja todos los días por parte de las instituciones para avanzar en las investigaciones de los casos comentados en relación a esto”, insistió el mandatario estatal.

Agregó: “El gobernador es el más interesado en que las policías de los 81 municipios mejoren, porque sin duda es uno de los puntos que hay que fortalecer en el estado para garantizar la seguridad”.

Confirmó que hay “mucho más” material de imagen, “porque las cámaras tienen grabaciones largas de cada punto donde aparecieron los vehículos que se ha dado a conocer en televisión nacional”.

Al preguntarle si tienen identificados a los cinco policías preventivos que habrían participado en la desaparición del joven Patrón Muñoz, el gobernador indicó que esa información le corresponde precisarla a la Fiscalía General del Estado, la cual “tiene (una) investigación importante sobre el caso y están en atención en cada elemento que están encontrando”.

Cabe mencionar que la desaparición de los siete jóvenes, dos ejecutados, tres encontrados con vida y muy golpeados, más Efraín Patrón que aún no aparece, ocurrieron en la presente gestión del alcalde sustituto Jesús Tejeda Vargas.