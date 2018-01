Pediatrucos...y algo más

Uno de cada 5 niños recién nacidos, puede llegar a llorar más de 3 horas diarias y si así es, lo más seguro es que tenga cólicos. Cuando un bebé tiene cólicos puede empuñar sus manitas, encoger sus piernas, presentar su abdomen distendido, los ruidos de sus intestinos se pueden oír fuertes y acelerados, el niño llora intensa y constantemente sin que, muchas veces, haya algo que los pueda calmar o consolar, a veces después de soltar gases o evacuar se tranquiliza momentáneamente. La mayoría de los niños que tienen cólicos llegan a quedar curados entre los 3 y los 4 meses de edad. Cuando un niño tiene cólicos, quiere comer a cada rato, como que no queda satisfecho al comer, como que no se llena, a veces no ha pasado ni una hora y el bebé quiere volver a comer, esto hace que el estómago del bebé no se vacíe por completo y lo distiende a tal grado que puede producir vómito o regurgitación. Algunas abuelitas llegan a aconsejar a las madres inexpertas que le den a su bebé té de manzanilla o hierba buena para los cólicos, lo cual es indebido, puede perjudicarles. Si un niño tiene cólicos, come suficiente y está ganando peso adecuadamente, lo más seguro es que sus cólicos mejoren con el paso de las semanas, pero, si el bebé come poco, vomita mucho, tiene sensación de asfixia o fiebre, evacua con mucho moco o sangre, lo más seguro es que esté enfermo de algo que le causa dicho dolor como podría ser una infección bacteriana o viral, parasitosis o alergia o intolerancia al algún componente de la leche que toma, ya sea la materna o alguna de las fórmulas lácteas. Muchas veces se piensa que el bebé que toma leche materna puede tener cólicos por los alimentos que ingiere la mamá como las nueces, los lácteos, el aguacate o comidas muy condimentadas o picantes, lo cual no ha sido totalmente demostrado. Los bebés con cólicos pueden llorar tan intensa y agudamente que su llanto se puede llegar a escuchar hasta a dos cuadras de distancia y, por las noches, puede hacerse aún más pesado para los padres o familiares que pueden mostrarse muy estresados o angustiados y buscar diferentes opiniones entre las abuelitas, las comadres o de algunos médicos que pueden llegar a recetar gotas para cólicos, medicamentos anti reflujo o leches especiales. Un niño con cólicos puede evacuar frecuentemente o tardar hasta 2 o 3 días para hacerlo y casi siempre que lo hace, puja mucho, incluso algunos bebés están durmiendo y están pujando. El bebé que tiene cólicos intensos súbitos, debe ser valorado por su pediatra para descartar algún problema como una hernia inguinal, invaginación intestinal, disentería o presencia de intolerancia a algún componente de la leche. Un niño con muchos cólicos que come mucho y sube de peso adecuadamente después de una buena exploración debe hacérsele un análisis en fresco de una evacuación recién emitida para buscar la presencia de infección, parásitos o la presencia de azúcares reductores positivos que indicarían problema de intolerancia a la lactosa que, la mayoría de las veces, es transitoria. Si el bebé ha estado tranquilo y súbitamente presenta llanto excesivo, vómitos frecuentes, fiebre o evacuación con sangre, podría ameritar otros estudios como ultrasonido, rayos equis y análisis de sangre. Las gotas para cólicos no resuelven el problema, aunque pueden ser de ayuda en un momento dado sobre todo la simeticona, pero, es mejor buscar la causa del cólico y no estar dando calmantes que pueden enmascarar un cuadro más grave. En ocasiones poner al niño en posición erecta le ayuda a expulsar mejor sus gases por la boca y por el ano o bien, para evitar que llore mucho y trague mucho aire, se le debe ofrecer un chupón el cual deberá retirársele antes de los 8 meses para evitar problema con sus dientes.

DON CHIMINO.- Mientras operaban de la tatema a mi cuacharal Alfredo Jaramillo, yo taba paticando (en el restorán del hotel onde llegué pa ver lo de su mal), con Rudesinda que era su mujer pero taban separados, acababa de llegar de Los Cabos pa estar pendiente de la operación que taba prapticando su hijo Enrique de ambos dos y me paticó cómo taba el asunto de Alfredo y Débora, de cómo anduvo de regona pa atrapar al Alfredo y que su tesoro en una caja de seguridá era motivo de interés y ambición, y sí pues, asegún miré cuando jui a abrir su caja pa tomar unos morlacos y poder moverme, era reti´ harta lana, había hasta centenarios y relojes con una como corona de 5 picos que asegún alcancé a mirar, eran Rolets. Como ya hacía hambre, yo pedí unos güevos estrellados, quesque rancheros, con arroz, salsa verde, sus tortillas medias doraditas, arroz, frijoles refritos y tocino bien dorado, asina se lo pedí al mesero que andaba bien sedita conmigo, Rudesinda pidió nueces con arándanos y fresas, un plato con verduras, aceitunas, jamón serrano y un café. Tabamos terminando de comer cuando sonó mi celular, era mi vieja, mi Puchunga, que cómo taba yo, que cómo seguía Alfredo y que si ya había yo podido contaptar a Rudesinda, “acá estoy con ella, si gustas, te la paso para que la saludes”, le dije y sí, que le paso mi celular a Rudesinda y como son bien amigas, se pusieron pática y pática, enclusive, Rudesinda se paro de pie y caminó unos pasos más cercas del balcón que daba a la calle, asina no oyía yo lo que se decían, pasaron como cinco minutos cuando, de pronto, regresa, me entrega mi celular y me dice “¡se le acabó la pila!”. ¡Úchales! Que le digo: sí, ya le anda fallando la pila, se descarga bien rápido, es que ya ta viejito mi Aifon y tengo que tar cárguelo y cárguelo, voy a tener que ir a la habitación por mi cargador, si no tienes inconveniente, voy y vengo en lo que pido un cafecito y me lo vengo a tomar. Compermiso, orita regreso, que le digo, no me tardo. Que le aviso al mesero que en l´horita regresaba, que me tuviera listo un cafecito y un pedacito de pastel de coco que miré que le dieron a otro Julano que taba en otra mesa y que clarito oyí que pidió y se lo llevaron, tenía harto coco rayado encima. Al llegar al elevador, saqué mi tarjeta, quesque llave que se debe poner en una como placa del elevador pa que reconozca a qué piso va uno y no jaló, tonces, que voy al mentado loby y que le digo a la encargada que no jalaba mi tarjeta y me dijo que seguramente se había desconchinflado o no sé qué y a luego de preguntarme mi nombre, número de habitación, me dijo: “tenga esta nueva llave, procure no ponerla junto con su celular, le puede volver a pasar lo mismo”. Me apuré irme al elevador, de áhi a mi cuarto, entré y encontré mi cargador mero onde lo dejé, encima de la mesita al lado de la cama, ya me iba a regresar al restorán, pero, me dieron ganitas de ir al guater y yo soy de los que cuando me llama, tengo que ir en l´horita porque si no, me pegan retorcijones y se me empiezan a chispotiar gases medio espesos y jediondos y pos qué pena con Rudesinda, asina que me metí al baño y dejé cargando mi celular. Yo creo que no me tardé ni 10 minutos, pero, cuando terminé jui por mi teléfono y lo primero que miré jue que tenía 4 llamadas perdidas de Rudesinda y un mensaje: “me voy al hospital, ya terminó la cirugía y Quique me está esperando, me voy adelantando, gracias por todo”. ¡Uuh tamales! ¡Mero orita tuvo que pasar! ¿por qué no llamó antes de que me metiera al baño o cuando ya viera salido de áhi? Como no me dijo nada de la cuenta del restorán, que me voy pallá, cuando me vio el mesero, me dijo que mi rebanada de pastel de coco taba en la mesa, que el café en ese momento me lo serviría, que la cuenta quedó pagada, que la señora le dijo que me dijiera que la disculpara y que en el hospital nos viéramos más tarde. Yo, que le llamo a Epifanio Tamoña, su compadre de Alfredo, que taba en la sala de espera del hospital, que me mandara un tatsi de esos de la Ubrer pa irme pa´llá, al mesero le pedí que mi café y mi pastel, me los diera pa llevar y le di un billelle de 50 varos de propina. Mientras esperaba al tatsi ajueras del hotel, le taba dando de pellizcos al pastel, cuando le di un trago al café, por no tener cuidado, como taba rete caliente y en el vaso ni se sentía, me tatemé la luenga, la sentí gruesa y pelada casi toda la tarde-noche. Cuando llegó el tatsi me subí atrás y me jui comiendo el pastel y mi café que por tanto frío que taba haciendo, ya taba tibio. Llegando al hospital ya me taba esperando Epifanio que me dijo: “venga conmigo, acompáñeme a la cafetería que está aquí al lado”. Que le digo, no gracias, acabo de comer, tomar café y una rebanada de pastel, además, quiero saber cómo salió Alfredo de la operación y ver si dan permiso pa que puédamos paticar con él. Y que me dice: “Enrique, mi ahijado, me llamó a mi teléfono y me dijo que su papá salió bien de la operación, que iba a estar sedado, en la Terapia Intensiva para su mejor vigilancia y ahí no puede pasar uno, así que no tiene caso que estemos en la sala de espera si de todos modos no admiten visitas a la terapia, si gusta, le invito una copita mientras platicamos, tengo algunas cosas muy importantes que contarle, acompáñeme por favor” Nooo, pos así ni quién diga que no pues, una copita no me iba a cáir nada mal, pal desempance pues y a luego, me intrigó de cómo me dijo de que tenía que contarme cosas muy importantes, a mi no me gusta el argüende ni el chisme, pero se miraba en sus ojos que lo que me iba a paticar era algo cabrón, y sí… sólo que ya me colgué de nuez y tendré que seguirle pa la prótsima, asina que, áhi nos pa l´otra, graciotas.