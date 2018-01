Ayer, durante el reconocimiento que la organización de Mujeres Igualtecas les hiciera a once mujeres destacadas en diferentes ámbitos de la vida social, política, profesional y familiar, la maestra Silvia Bernardina Huicochea Martínez, haciendo uso del micrófono para agradecer tal distinción, concluyó su discurso mencionando que compartía y dedicaba ese reconocimiento a todas las madres; “porque todas las madres son guerreras, ya que día a día salen a entregar el alma por la superación de sus hijos”, mencionó en su mensaje.

Efectivamente, el reconocimiento que les fue entregado es como una forma de decir: guerreras son las madres mexicanas, las que entienden la importancia de esa responsabilidad, las que se parten el corazón y el alma, con frecuencia solas, por conseguir que sus hijos tengan lo necesario para el estudio, para alimentarse y para sobrevivir ante las condiciones que tienen que enfrentar cada día.

Por eso, maestra Silvia, mis respetos. Es verdad que cada una de las galardonadas ayer han hecho méritos suficientes para ser reconocidas como “Madres Guerreras”; es cierto que nadie podría objetar las impresionantes trayectorias de cada una de ellas que les valieron para ser consideradas para este nombramiento; sin embargo, sabemos que las mujeres anónimas, las que desde el hogar unen su esfuerzo al del marido o, como en muchos casos, tienen que ser padre y madre a la vez, no se rajan, saben que las bocas hambrientas dependen de ellas para ser saciadas, que la sed de superación de los hijos no tienen otra oportunidad más que la que ellas les puedan dar, y no se rajan.

Mis hermanos y yo fuimos afortunados. Tuvimos una madre guerrera: nuestra reina. Bricia Bahena Piedra fue su nombre, y ante cualquier circunstancia que en nuestro hogar se presentó como desfavorable, ella sacó la cara, le echó el brazo al hombro a mi padre y, junto con él, nos dieron, de acuerdo con sus posibilidades, una profesión: la de maestro.

Vendiendo guajes, jitomates, nanches, en las aceras de las calles; dulces, pan, petróleo, eran las mercancías que expendía en casa para obtener un ingreso extra; siempre sacrificándose, esforzándose por nosotros, para que estudiáramos y fuéramos “alguien” en la vida, nos decía.

Maestra Silvia: me hizo recordar a esa guerrera que llevo en mi corazón y por lo cual le agradezco infinitamente.

Gran iniciativa que llevó a coronar como “Madres Guerreras” a: Antonia Casarrubias García, Beda Obdulia Armenta Villegas, Elvira Durán Ramírez, Fedra Miguel Quintana, Gissel Guadalupe Reyes Valle, Iris Soledad Rendón Gatica, Paula Ramírez Salgado, Silvia Bernandina Huicochea Martínez, Teresa Marchán Soto y Victoria Adán Salgado. En total fueron once porque se hizo un reconocimiento especial para la esposa del gobernador: Mercedes Calvo Elizundia.

Buen gesto de parte de la organización de Mujeres Igualtecas, promovido y respaldado por la maestra Lety Márquez, síndica administrativa del ayuntamiento de Iguala.

Por otra parte, quiero comentarles que ya tenemos el cupo lleno con treinta participantes para el Primer Encuentro de Escritores Guerrerenses que se llevará a cabo este 10 de febrero en el centro cultural “Casa Jano”, convocado por esta casa de cultura y la Dirección de Cultura, a cargo del maestro Héctor Ceballos.

Se registraron escritores de nueve municipios: Tixtla, Teloloapan, Taxco, Arcelia, Cuetzala, Chilapa, Coyuca de Benítez, Tlapehuala e Iguala. Hombres y mujeres que escriben y que estarán compartiendo una muestra de su talento para las letras.

Escucharemos poesía y narrativa, de tema libre, en un programa que organizaremos para que todos tengan la misma oportunidad de tiempo de lectura.

Durante el encuentro, llevaremos a cabo un homenaje póstumo a la poetisa igualteca Catalina Pastrana, con motivo de que el 13 de febrero se conmemora el día de su natalicio.

La entrada será libre. Con oportunidad daremos a conocer los horarios de participación de los escritores para que el público que guste de escuchar cuentos y poesía nos acompañe en una tarde que será inolvidable. Además, los autores que han publicado obra, traerán a vender sus libros.

Los esperamos.