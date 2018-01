Habrá que reconocer el nuevo rol que la Iglesia quiere jugar en Guerrero en el marco de la violencia y la inseguridad.

El obispo Salvador Rangel Mendoza parece tener un interés genuino en atender el asunto de la violencia y la inseguridad, así como coadyuvar en la reducción de los índices de este fenómeno.

Habrá que reconocer que tiene valor y decisión.

Parece que dejarán de ignorar los problemas por los que atraviesa la población –en su mayoría católica– para tratar de ser parte de la solución y no del problema, como lo han sido en otras cuestiones.

No cualquiera se atreve a reunirse con los distintos jefes de cárteles del narco para saber de viva voz la situación por la que atraviesan las comunidades.

Derivado de sus encuentros, en un primer momento señalaba al gobierno del estado y federal de ser culpable del olvido en que estaban las comunidades y justificaba que éstas se dedicaran a la producción de amapola para su sobrevivencia, ante la escasez de oportunidades más allá de la siembra de la droga.

Su primer planteamiento fue que el gobierno pactara con las distintas cabezas del narco y se atendieran las comunidades en el aspecto económico, mediante desarrollo de proyectos de inversión que generen producción y venta de productos agrícolas alternativos a la droga.

En parte tenía razón y en otra erraba.

Es cierto que Guerrero es uno de los estados de mayor atraso económico y sus problemas estructurales son ancestrales, no coyunturales.

Por eso no se puede culpar de este fenómeno a los gobiernos en turno, porque la violencia derivada de esta actividad tiene varios años asentada en la entidad y en el país, y podrá gobernador otro partido distinto al PRI, –MORENA, por ejemplo– y la situación no cambiará en el corto, ni mediano plazo, porque no son asuntos que se resuelven con buena fe o por decreto.

Además esta situación es parte de fenómenos geopolíticos, pues el consumo de droga es un problema casi mundial, y su gran demanda por parte de la población adicta de EU genera presión para producir mayores cantidades de este alcaloide en la sierra de Guerrero y del país.

En el supuesto caso de que algún día se redujera la demanda del país del norte, la producción de la heroína bajaría enormemente. Pero eso nunca lo veremos, porque jamás va a suceder.

Vale recordar la propuesta que ha presentado el gobierno del estado de producir goma de amapola para fines médicos, proyecto que debería seguir en la agenda de todos los interesados, incluidos los hombres de la Iglesia.

No obstante, habrá que valorar la determinación de los obispos en Guerrero que han invitado una y otra vez “con paternal firmeza” a todos los que generen diversos tipos de violencia en las comunidades, a que no se olviden “que somos hermanos y los exhortamos al arrepentimiento de sus malas acciones”.

A ellos les piden que se acerquen a Jesucristo, para que “renueva y redime a la persona, transformando el corazón de piedra en corazón de carne, que ama a pesar de los pecados”.

Internamente han pedido que los sacerdotes hagan su mejor esfuerzo para impulsar iniciativas y acciones que “permitan volver a mirarse como hermanos, con la confianza mutua de ser gente de bien, con el compromiso de luchar hombro con hombro para mejorar los ambientes en los que vivimos, siendo artesanos de paz”.

Su llamado de secar lágrimas y ser solidarios con quienes sufren, es noble y hay que reconocer su espíritu de hermandad.

Salvador Rangel ha insistido en que seguirá haciendo llamados a la paz, a la concordia y a la reconciliación, así como al diálogo con los grupos delictivos hasta que Guerrero salga del bache de la criminalidad, algo que sin duda es bienvenido para los guerrerenses.

Donde surgen divergencias es en su propuesta de que se negocie con los cárteles para conseguir una paz, cuando el enfrentamiento entre éstos es por millones de dólares que le generan los adictos de EU, y que difícilmente habrán de dejar de lado por una paz sin dinero.

Más vale unos años de rey que una vida de buey, es uno de los más famosos dichos en ese mundo de la droga y el dinero.