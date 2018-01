Asistí, atendiendo la amable invitación que me turnara el declamador y dilecto amigo Víctor Manuel Mata Pastrana, a la inauguración del Museo Particular “Humbertina Pastrana Vargas”, ubicado en la calle Leyes de Reforma No. 50, evento al que se dio cita un grupo de conocidas personas y estimadas en la ciudad, destacando presencia siempre amable de Rodolfo Soto Rivera, el Chino Soto; los profesores Constantina Parra Rogel y Jorge Mazón Rebolledo; el maestro, escritor e historiador Guillermo de la Cruz Issa; el profesor, escritor y novelista José I. Delgado; la maestra Leticia Márquez, síndica de la Comuna; Profesor Héctor Ceballos; la maestra Silvia Huicochea Martínez, entre otras más.

El corte de listón inaugural estuvo a cargo del apreciado Chino Soto y la maestra Humbertina Pastrana Vargas, en emotivo acto.

El museo consiste en una colección fotográfica de la Iguala Antigua que muestra varias facetas de la vida de la ciudad, donde podemos apreciar los cambios que se han dado en ella.

El velo de la nostalgia cubre mis recuerdos cuando presencio la foto del Jardín “Juárez” de los años 50 y 60 muestra la fuente circular que se erigió al oriente del mismo jardín mediante la aportación popular y los escolapios colaboramos con 10, 20 centavos que nos privaron de la golosina del recreo.

Las fotos del viejo mercado, enclavado en el centro de la ciudad, donde acudíamos a comprar el pan, de 10 y 20 centavos la pieza; las tortillas ( tres por veinticinco centavos), las gelatinas, además de los insumos para elaborar los alimentos.

Las fotos del Monumento a la Consumación de la Independencia, que no a la Bandera, con sus inolvidables acacias en flor, la “tamarinda” del ángulo sur-oeste, el asta bandera metálico con iluminación nocturna. Y sin faltar el señor que, ubicado sobre el lado oriente del monumento, alquilaba carritos metálicos de pedales para los niños: 20 centavos la vuelta.

Las fotos del inicio de las labores de la secundaria “Plan de Iguala”, la inolvidable ESPI. Las fotos de la fachada original del Panteón Municipal; los portales o corredores de las antiguas casas de adobe que circundaban el centro de la incipiente ciudad. En fin, cada fotografía nos trae muchos recuerdos a quienes tuvimos el privilegio de verla crecer, desarrollarse y ser lo que hoy es.

No nací en Iguala para amarla tanto o más que el originario, pero la vi, la viví, la sufrí, la gocé, la sigo viendo y amando porque por decisión propia quise echar mis raíces en esta cálida ciudad que me ha visto transitar sus calles, gozar de sus festividades, disfrutar de sus delicias y sufrir de sus desdichas durante más de sesenta años.

Peque. Gracias por el recuerdo.