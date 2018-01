En 2017 se contuvo la violencia en Gro.: HAF

El gobernador Héctor Astudillo, dijo que a pesar de las cifras tristes y dolorosas, se evitó el repunte de hechos violentos como pasó en otros estados

Chilpancingo, Gro., Enero 19.- El gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró este jueves que pese a “las cifras tristes y dolorosas”, su gobierno contuvo la violencia en 2017, al señalar que otras entidades del país tuvieron un repunte en los indicadores de más del 200 por ciento.

“Me gustaría que Guerrero estuviera en la media nacional, pero aun así, aun con todas las cifras tristes y dolorosas, contuvimos la violencia”, aunque aclaró que no esto no es motivo de celebración, “sino de atención en todas las regiones del estado”.

“Entiendo la grave situación que hemos vivido, pero con acciones y con determinación hemos tratado de contener y de frenar estos indicadores, que no se nos fueran (arriba) como en otros estados”, expresó, y agregó que todos los días deben estar al pendiente, porque Guerrero es tan diverso que los problemas ocurren a diario en diferentes regiones.

Agregó que en los 27 meses que lleva al frente del Poder Ejecutivo, ha tenido satisfacciones pero también muchas insatisfacciones, además también ha tenido “momentos de alegría” pero también de preocupaciones y ocupaciones “hemos avanzado en muchas cosas, hemos tratado de que el estado pueda avanzar y caminar”.

Astudillo Flores destacó que al arribar al gobierno de Guerrero, a poco más de un año de la tragedia de Iuala, había instituciones muy débiles y otras casi inoperantes, tanto en el Poder Legislativo, como en el Judicial y el Ejecutivo, pero que con esfuerzo y voluntad se pudieron levantar y hoy funcionan al 100 por ciento.

“Nos tocó el tiempo más difícil para arribar al gobierno. Siempre entendimos que íbamos a vivir una compleja situación y hemos levantado institucionalmente al estado”, afirmó.

Dijo que Guerrero es un estado complejo y difícil, sin embargo señaló que “Guerrero es un estado maravilloso, extraordinario, con gente buena, con gente noble y comprometida con esta tierra y que se siente orgullosa de nuestra tierra”.

Agregó que uno de sus principales objetivos desde su primer día de gobierno fue trabajar conjuntamente con el gobierno federal y agradeció todo el respaldo y el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto.

Porque recordó que al asumir el cargo no sólo había debilidad institucional, sino financiera, que no permitía garantizar al cierre del año con los recursos disponibles en ese momento, lo cual se logró gracias al apoyo del mandatario federal.

EL GOBERNADOR NO BUSCA CONFLICTOS

Durante su mensaje, el gobernador Astudillo se dirigió al presidente municipal sustituto de Chilpancingo, Jesús Tejeda Vargas, a quien expresó su respaldo, lo que se interpretó como el aval del Ejecutivo para que continúe al frente de la Alcaldía.

“Saludar a Jesús Tejeda, a quien aprovecho para ratificarle mi absoluto apoyo en todas las acciones que emprenda. Así Jesús, con humildad, con cercanía, con serenidad, cerca del pueblo, te tiene que ir bien”, le expresó.

Minutos antes, en la misma intervención, Astudillo Flores había manifestado que no busca confrontación ni generar conflictos con nadie.

“El gobernador no es factor de conflicto, no ando buscando pleito con nadie y no busco confrontaciones con nadie. He tratado de que a quienes quieren conflicto, en el conflicto encuentren su esquema de trabajo, pero no es el gobernador quien anda secundando conflictos ni tolerando excesos de nadie”, expuso.