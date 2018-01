Hombres armados privan de su libertad a vecino de Cocula

Iguala, Gro., Enero 19.- El señor Vladimir Lenin “N”, de 38 años de edad, fue privado de su libertad por varios hombres armados luego de interceptar su camioneta sobre la carretera de esta ciudad a Taxco, a la altura del Colegio de Bachilleres, la mañana de este jueves.

El joven Javier “N”, ayudante de Vladimir, dijo a la Policía Ministerial que aproximadamente a las 5:30 horas, cuando en la camioneta Ford tipo 150, color negro rodaba hacia la Ciudad de México, luego de salir de Cocula, que frente a las instalaciones del Colegio de Bachilleres fueron interceptados por un automóvil blanco con varios hombres a bordo, así como por una motocicleta en la que se movían dos sujetos más.

Todos los individuos portaban pistolas. “Cuando mi patrón detuvo la camioneta, inmediatamente a mí me bajaron y me dijeron que corriera, que no volteara a verlos porque si lo hacía me matarían y se llevaron al señor Vladimir a bordo de su misma camioneta con rumbo a Taxco”, explicó Javier.

El joven dijo que se refugió en una bodega de maíz que está al lado de la mencionada carretera y que de ahí llamó por teléfono celular a la esposa de su patrón para darle la mala noticia.

La esposa de Vladimir llamó al 911 para reportar lo que tal vez sea un secuestro y también para informar que en la bodega de maíz estaba escondido Javier.

La policía acudió a esa bodega y encontró al joven “chalán”, quien les narró lo ocurrido.

Los agentes dijeron a la familia de Vladimir que llevarían a cabo un operativo para intentar rescatar al hombre que los malhechores se llevaron, pero hasta la tarde de este jueves no había resultados de la búsqueda.