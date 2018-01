Premian a ganadores de la Olimpiada de Atletismo de primaria y secundaria

Huitzuco, Gro., Enero 19.- Con la representación del presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, el director del Deporte, Marco Antonio Román Mata premió a los primeros lugares de la Olimpiada de Atletismo del nivel de primarias y secundarias, que organizó el supervisor de la Zona 031 de Educación Física, Erick Javier Peralta Sánchez.

En la entrega de premios a los ganadores, el director del Deporte, Marco Antonio Román dijo que el presidente José Luis Ávila López ha sido el primer interesado de que los jóvenes practiquen un deporte, no sólo como un ejercicio que les ayude a su salud, sino para establecer una sana convivencia.

“El presidente municipal, José Luis Ávila López es desde el inicio de su administración un impulsor del deporte y de la educación y hoy acudo en su representación a refrendar el compromiso. Me alegra mucho que cada día niños y niñas destaquen y yo me llevo toda esta información al presidente del trabajo que ustedes están haciendo”.

“Yo invito a los jóvenes que practiquen un deporte, que estudien y que pongan en alto a su escuela y a Huitzuco. Felicito a cada uno de ustedes por ese gran esfuerzo por tener el primero, segundo y tercer lugar, y a todos los participantes, porque el hecho de estar aquí, son ganadores todos”.

Finalmente dijo que el presidente José Luis Ávila López estará siempre al pendiente porque estas actividades se realicen y que el deporte no lo vean como un esparcimiento, sino como una disciplina para que los haga cada día más fuertes y tengan el espíritu de salir siempre adelante”.