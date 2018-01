Criminales van vs. quienes defraudaron a aspirantes a ingresar a UAGro: Rector

Acapulco, Gro., Enero 18.-

Jóvenes que fueron defraudados al pagar una suma importante de dinero para ingresar a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), contrataron a un grupo del crimen organizado en Acapulco para reclamar a quienes los engañaron que cumplan su compromiso.



Así lo aceptó este miércoles el rector de esa institución, Javier Saldaña Almazán, quien se reunió el martes pasado con el gobernador Héctor Astudillo Flores, con quien abordaron el tema de la inseguridad que ha afectado a la máxima casa de estudios de la entidad.



Uno de los casos que abordaron con Astudillo Flores fue el de Acapulco, donde un grupo del crimen tiene una lista de personas y maestros que cobraron dinero con la promesa de inscribir a muchachos en licenciaturas y no cumplieron, ahora los buscan para cobrar ese engaño.



“Hay un grupo delincuencial en Acapulco, porque hay algunos (maestros) que se han pasado de vivos; en la lista que conocí vi a un universitario”, comentó y agregó que han cobrado a jóvenes para hacerlos supuestamente ingresar a algunas escuelas y no han cumplido, por lo que ahora pueden ser blanco de los criminales.



Saldaña Almazán explicó que se trata de un grupo delincuencial que opera en el puerto, “alguno de sus integrantes perdió un teléfono, lo tiene la policía y traía la lista de gentes que habían cobrado a jóvenes por ingresar a la UAGro.



Subrayó que esos jóvenes defraudados buscaron a un grupo delincuencial para obligar a los defraudadores a que les regresen su dinero, y añadió que no hay otra manera de ingresar a la UAGro más que con un examen de admisión.



Del encuentro con el gobernador dijo que acordaron que el lunes va a recibir a las dirigencias de los dos sindicatos universitarios para que le planteen sus necesidades.



Otro de los temas que abordaron con el gobernador es la firma del Convenio de Saneamiento Financiero de la UAGro: “nos mantenía preocupados porque en la SEP no tienen corazón, porque nos dicen o presentamos el documento o no hay pago y no nos quisieron adelantar el subsidio hasta tener el Convenio firmado, me acaban de informar que ya lo firmó el secretario de Finanzas, más tarde lo firmará el gobernador, cosa que le agradezco”, agregó.