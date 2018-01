Frank en su tinta

ANDRÉS Manuel López Obrador sigue arriba en las encuestas en la carrera por la Presidencia de la República. Volvió a ganar la reciente, que fue realizada por la Empresa Mitofski y que fue publicada este miércoles por el periódico El Economista. Los resultados de esta encuesta señalan que Obrador (precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, que integran Morena, PT y PES) tiene el 23.6% de las preferencias electorales. En segundo lugar aparece Ricardo Anaya Cortés (precandidato de la alianza Por México al Frente, conformada por PAN, PRD y MC) con el 20.4 por ciento. Y en tercer sitio está José Antonio Meade Kuribreña (precandidato de la coalición Juntos por México, integrada por PRI, Partido Verde y Nueva Alianza) con el 18.4% de las preferencias…….. SIN EMBARGO, en la medición de expectativa de triunfo, Ricardo Anaya es quien encabeza con 25.6%, seguido de López Obrador, con 25%; Meade tiene 23.7%. Sobre las preferencias por grupos de edad, los jóvenes de entre 18 y 29 años, con 25.9%, lidera Andrés Manuel López Obrador, seguido por Ricardo Anaya, con 21.3% y José Antonio Meade tiene 16.8%. En los mayores de 50 años, Obrador tiene 25.8% de preferencia, muy cerrado con Meade, con 24.9%, en tercero está Anaya con 14.7%. Entre los votantes de 30 a 49 años es Anaya quien encabeza con 23%, López Obrador tiene 21.1% y Meade 15.1%........ EN LA MEDICIÓN por sexo, los hombres manifestaron preferencia para votar por López Obrador, con 27.8%, mientras que las mujeres mencionaron más a Ricardo Anaya, con 21.3%, en una competencia cerrada con Meade, que tiene 21%. En zonas urbanas, el apoyo es para AMLO, con 23.9%, en segundo está Anaya, con 21.8% y Meade con 14.8%. El único rubro donde lidera el PRI es en la preferencia en zonas rurales, donde Meade es apoyado por 31.4%, luego López Obrador con 22.2% y Anaya con 14.7%. Simples números. Fotografía del momento electoral, pero que reflejan cómo van los aspirantes a llegar a Los Pinos. Y todavía falta la campaña…….. LOS SERVIDORES públicos que tenga a su cargo la operación de programas sociales y aspiren a cargos de elección popular, deberán separarse de sus puestos a más tardar el 2 de abril, o pedir licencia para contender en los procesos internos de sus partidos, a más tardar un día antes de que estos emitan sus convocatorias. Esto no incluye a los legisladores, salvo en casos como el del PRD, en el que los aspirantes deben separarse de sus cargos durante los procesos internos. El 16 de enero inició el periodo de precampaña electoral de los partidos políticos para la elección de ayuntamientos. Cada partido determina en sus convocatorias si sus aspirantes tienen que pedir licencia a sus cargos. En el caso del PRD, se establece que deben de pedir licencia para participar en el proceso interno de selección de candidatos, incluso sus legisladores tienen que separarse del cargo, a pesar de que no ejercen recursos públicos. El PRI no mandata eso en su convocatoria y los aspirantes de ese partido tienen que separarse de sus cargos antes del 20 de enero, cuando se emitirán la convocatoria, pero no incluye a los diputados. También es el caso de MC, donde la convocatoria no establece que los diputados aspirantes a otro cargo de elección popular deben de pedir licencia, sino que en su momento se debe ajustar a lo que dice la ley, que son los 90 días señalados. Los noventa días antes de la jornada electoral es el 2 de abril…...

EL PARTIDO Socialista de Guerrero presentará la próxima semana a su precandidato a la presidencia municipal de Iguala…… SIMPLE dato: De acuerdo con los resultados del decimoctavo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el INEGI durante la primera quincena del mes de diciembre de 2017, las ciudades más inseguras son Reynosa, Chilpancingo, Fresnillo, Villahermosa, Coatzacoalcos y la Región Norte de la Ciudad de México. Y las más seguras son Mérida, Puerto Vallarta, Saltillo, Piedras Negras, San Francisco de Campeche y Durango……… PUNTO.