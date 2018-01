Averígüelo Vargas

La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) es la principal institución de educación superior del estado y en los últimos años ha mostrado un avance importante en su organización, desempeño y cumplimiento de metas y objetivos, por lo cual es fundamental que reciba el mayor apoyo posible por parte del gobierno del estado, a lo que se comprometió el gobernador Héctor Astudillo en la reciente reunión con el rector Javier Saldaña Almazán.

Hasta hace unos 5 o 6 años anteriores, la institución era mal vista por la falta de una organización más eficiente, ya que predominaba la indisciplina entre alumnos y docentes que impedía que se lograran mejores resultados académicos y de formación de los nuevos profesionistas, pero desde que el rector Saldaña asumió el cargo, se advirtió un cambio importante, ya que se cuidó que el trabajo docente se realizara de una forma más responsable por parte de todos los integrantes de la comunidad universitaria, por lo que ha mejorado el trabajo y la visión que se tiene de esa casa de estudios, que antes era una de las peores y más deficientes en el panorama nacional.

Esa imagen de la institución educativa ha mejorado ampliamente y en eso ha colaborado desde hace más de dos años el gobernador Héctor Astudillo, aunque los recursos financieros federales y estatales son insuficientes, porque la economía ha sufrido también importantes disminuciones por la austeridad aplicada por el gobierno federal.

Sin embargo, el buen entendimiento entre el gobernador Astudillo y el rector Saldaña ha facilitado que la universidad mantenga su paso hacia el mejoramiento académico y administrativo, de tal modo que ahora ocupa un lugar más destacado entre las universidades del país, ya que antes estaba colocada en los últimos y peores lugares.

ARMANDO SOTO RIOS SERÁ COORDINADOR DE LA CAMPAÑA DE MEADE EN GUERRERO; LE SEÑALAN LIMITACIONES.— Cierta extrañeza e inconformidad se produjo ante el anuncio de los dirigentes de la alianza PRI-Verde Ecologista decidieron nombrar al ex delegado de Sedesol federal, Armando Soto Díaz, como el coordinador de la campaña del candidato presidencial priista, José Antonio Meade, ya que se aseguran que no es el político adecuando para cumplir con esa delicada encomienda, porque no tiene el suficiente perfil político ni tiene la experiencia suficiente y necesaria en las campañas electorales, para garantizar un buen resultado en favor del aspirante presidencial de su partido.

Se comenta que no queda claro si el ex funcionario representante de la Sedesol federal se hará cargo de la coordinación de la precampaña o si será un nombramiento que cubra la precampaña y después de la campaña presidencial del abanderado de la coalición señalada.

Los comentarios que se generan con ese anuncio señalan que Soto Ríos puede ser un buen funcionario de gabinete, que cumpla en los encargos administrativos, pero estiman que no tiene la experiencia suficiente, porque también aseguran que en el priismo estatal hay muchos otros militantes con más experiencia, que han participado en los procesos electorales del estado, por lo que debería ser alguien más experimentado y con una mayor trayectoria en elecciones estatales, para hacerse cargo de la coordinación de esa importante campaña.

Habría que ver hasta dónde la directiva del PRI nacional se hará cargo de toda la elección federal en el estado y en especial de la campaña presidencial, porque si no se refuerza esa coordinación se les estará dando ventaja a los candidatos de la coalición PRD-PAN-MC, Ricardo Anaya, y al de Morena, López Obrador, sobre el priista Meade, que en realidad necesita del mayor esfuerzo y participación de los integrantes de su partido para superar la difícil prueba a la que se enfrentan en esta elección, que será una de las más competidas.

El adversario principal será el Peje, dueño de Morena, porque tiene una buena aceptación en el estado, por lo cual será el contendiente más difícil para el priismo, ya que el panista Anaya quedará en una tercera posición estatal, porque el PAN no tiene presencia en Guerrero, el PRD está muy desgastado por sus errores y por las muchas bajas que se registra en sus filas, de los perredistas inconformes que emigraron al partido del tabasqueño, mientras que MC no tiene fuerza suficiente y sólo podría competir en Acapulco, aunque no es seguro que sus “aliados” le cedan el lugar y le permitan ir a la contienda por la alcaldía, como busca hacerlo.

Realmente parece necesario que se revise la integración del equipo que habrá de coordinar el esfuerzo del candidato priista Meade para lograr los mejores resultados posibles en esta importante elección.

LOS MUNICIPIOS DEBEN CONTAR CON ÓRGANOS INTERNOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, PLANTEA EL CONGRESO.— Diputados integrantes de la actual Legislatura estatal plantearon la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre, para que se integre en su estructura un órgano de control interno que se armonice con los sistemas nacional y local anticorrupción.

Indudablemente es necesario que el nivel municipal se integre a los sistemas que buscan cumplir una vigilancia y control más amplios del manejo de los recursos públicos de todo tipo, para cerrarle el paso a las decisiones unilaterales o fuera de control de los presidentes municipales y los cabildos en general, sobre la disposición y utilización de los fondos públicos que administran.

Varias son las comisiones legislativas del Congreso estatal que analizan y respaldan esta iniciativa, porque se trata de evitar que pueda darse un manejo inadecuado y hasta deshonesto de los fondos que se les entregan a las alcaldías para su manejo y aplicación en beneficio de la comunidad a la que deben servir y atender.

Todas las acciones que se apliquen y que tengan como objetivo cuidar la correcta y limpia administración de los fondos públicos, en todas las instancias de gobierno, deben ser bienvenidas, por lo que debe avanzarse en ese sentido, ya que el mayor problema contra el que se debe actuar es la corrupción en los gobiernos del país, desde los pequeños y grandes municipios, hasta el gobierno federal, pasando por los gobiernos estatales.

evargasoro@hotmail.com

evargasoro@yahoo.com.mx