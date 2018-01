Frank en su tinta

“Y SE VERÁN cosas peores”, comentaron los usuarios en redes sociales, luego de la publicación este martes de una fotografía en la cual los líderes nacionales del PRD, arropan, hacen suyo y le levantan la mano al panista Ricardo Anaya Cortés como su candidato a la Presidencia de la República. Más allá de filias y fobias, la foto es histórica: Un partido de izquierda que en el 2006 estuvo a punto de llegar a Los Pinos con Andrés Manuel López Obrador se alía ahora con un partido de derecha que le ganó en 2006, que ya gobernó y que lo hizo mal. Todo para sacar al PRI de Los Pinos y para que no llegue el morenista López Obrador. Insisto, más allá de filias y fobias, la foto será para el recuerdo: Acompañado de Santiago Creel, el panista Ricardo Anaya recibe un chaleco amarillo del PRD y se lo pone entre aplausos y risas de líderes perredistas, la mayoría de ellos identificados con los llamados “Chuchos”. La pregunta surge obvia: ¿Las bases perredistas (y hasta líderes de mediano pelo en los estados) votarán por Ricardo Anaya?......... OCHO alcaldes y alcaldesas de Guerrero van por la reelección y por otro cargo de elección popular, después de que el Congreso Local les autorizó separarse del puesto de manera temporal para hacer precampaña en sus partidos. Se trata de Marcelino Ruiz Esteban, de Atlixtac; Robell Urióstegui Patiño, de Teloloapan; Eric Ulises Ramírez Crespo, de Cocula; Emmanuel Gutiérrez Andraca, de Cuautepec; Aviud Rosas Ruiz, de La Unión; Hossein Nabor Guillén de Tixtla; Anabel Balbuena Lara, de Tlapehuala; y Getulio Ramírez Chino de Copalillo. Las urnas serán su mejor examen…….. TAMBIÉN seis diputados locales del PRD solicitaron y les dieron licencia para para buscar otros cargos de elección. Las licencias fueron para Erika Alcaraz Sosa, quien busca la candidatura del PRD a la alcaldía de Tixtla; María del Carmen Cabrera Lagunas y Eloísa Hernández Valle, quienes van por la candidatura a la alcaldía de Zihuatanejo; Rosa Coral Mendoza Falcón, quien aspira a la postulación del PRD a la alcaldía de Ometepec; y Crescencio Reyes Torres, quien va por la alcaldía de La Unión. Además, Ernesto González Pérez, quien busca reelegirse como diputado. Todas las licencias son temporales, del 16 de enero al 6 de febrero, sin embargo, podrían ser definitivas en caso de que los legisladores consigan las candidaturas a las alcaldías, por lo que el Poder Legislativo llamaría a sus suplentes…….. EL EMPRESARIO Javier Brito Salgado convivió este martes con periodistas de Iguala y reiteró que no guarda rencores, luego de haber sido desplazado para el registro de la candidatura independiente a la presidencia municipal……… “TODOS por México” se llama ahora la alianza del PRI con Partido Verde y Nueva Alianza. El INE les tumbó el anterior nombre: “Meade Ciudadano por México”……… ESTEBAN Albarrán Mendoza no regresará como alcalde de Iguala, debido a que René Juárez Cisneros anunció que se tomará unas vacaciones con su familia y no volverá al Senado. ¿Vacaciones? Se duda, porque el exgobernador RJC es un importante activo dentro del PRI en Guerrero y se antoja difícil que esté quiero en esta etapa de definición de candidaturas……… SIMPLE dato: Un total de 28 de los 77 aspirantes independientes a una candidatura a la Cámara de Diputados está en riesgo de ser sacado de la jugada, luego de que el Instituto Nacional Electoral encontró trampas en las firmas que recabaron, como la simulación de credenciales de elector…….. PUNTO.