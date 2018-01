Revista de la Semana

Si bien esta columna está dirigida al candidato del PRI, antes voy a bosquejar un marco de referencia que de sustento a mi envío.

Por razones profesionales, de relaciones y también literarias, llegué a tener contacto –muy breve- con los presidentes Adolfo Ruíz Cortines, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo. Esos encuentros, unos fueron impactantes, otros ríspidos y no faltó el satisfactorio.

Uno de esos encuentros me sirve de referencia para el tema que abordo.

Era un domingo de 1971. Me había citado mi jefe para afinar un expediente que debía quedar finiquitado en la semana. Terminada la reunión, me pidió que lo acompañara. Enfilamos por Insurgentes hacia el sur; no recuerdo a que altura viró a la derecha y después de recorrer unas calles se detuvo afuera de una casa antigua.

Ahí vivía don Adolfo Ruíz Cortines y como le habían informado a mi jefe que la salud del expresidente se había quebrantado, iba a visitarlo.

Ahí conocí a aquel presidente famoso por la lucha que declaró contra el derroche y operaciones triangulares de los presupuestos públicos. Cuando lo saludé, quedé impactado al ver al anciano expresidente encogido y de semblante demacrado, sobre una cama normal, en una recámara sin lujos, de una casa lejana de ser una mansión. Era evidente que don Adolfo vivía en la casa que adquirió o heredó mucho antes de ser presidente, porque el mobiliario, en general, acusaba años, lo que me hizo recordar aquella frase de don Juan Álvarez: “Pobre entré a la presidencia y pobre salgo de ella, pero con la satisfacción de que no pesa sobre mí la censura pública, porque dedicado desde mi tierna edad al trabajo personal, sé manejar el arado para sostener a mi familia, sin necesidad de los puestos públicos donde otros se enriquecen con ultraje de la orfandad y la miseria”.

Y me queda claro que, desde Echeverría que fue el primero en no respetar el ejercicio del gasto de acuerdo a los presupuestos y de De la Madrid que derogó la Ley sobre el servicio de Vigilancia de Fondos y Valores, no ha habido Mandatario dedicado a cumplir con la responsabilidad de crear riqueza para que todos vivan mejor o el compromiso de respetar y hacer respetar la Ley; por el contrario, se dio paso a los gobernantes descarados quienes montados en sus administraciones cabalgan en las valijas de billetes esquilmados a los Erarios.

En ese contexto, de llegar usted, señor Candidato al poder –igual que Iturbide- hay la percepción de que todo seguirá igual; por lo que hay aspectos que me gustaría aclarara, como:

1. ¿Cómo se debe usar el poder y en qué medida usted y su voluntad política se han comprometido, el uno con el otro, en el mundo de lo ético?

2. ¿Podría dar a conocer públicamente su declaración patrimonial presentada antes de ser secretario de Hacienda por primera vez?

3. ¿Cómo justificaría que, cuando inició su carrera política con Ernesto Zedillo, como secretario adjunto de Protección al Ahorro, institución creada en 1998, usted fue uno de los artífices del Fobaproa, con el que se legalizó el enorme fraude cometido en contra de los ahorradores?

4. Durante la campaña de 2012, usted señor Candidato, era Secretario de Hacienda, por lo tanto conoce perfectamente cómo y de dónde se financiaban las tarjetas Monex.

5. ¿Qué puede decir de las transferencias de Odebricht y otros manejos similares orquestados por Emilio Lozoya?

6. Se dice que usted es el responsable de presionar al INEGI para que modificara sus criterios de medición de los ingresos de los pobres con el fin de reducir las cifras de pobreza ¿Qué explicación nos da?

7. Usted, supuestamente es el padre de los gasolinazos y del recorte al gasto educativo; de llegar a la grande ¿qué nos espera los mexicanos?

8. Es evidente que Videgaray y usted elevaron la deuda pública equivalente al 50 por ciento de Producto Interno Bruto.

9. ¿por qué se opuso a que hubiera una contraloría ciudadana para vigilar los recursos donados para los damnificados de los sismos de septiembre del año anterior?

Al involucrarse en lo de Chihuahua buscó congraciarse con sus nuevos partidistas, pero lo hizo de forma tan torpe (acusar sin pruebas) que bien podría perder los votos que busca por fuera del partido, máxime que el gobierno está dejando crecer el problema.

Ahora queda más claro que su papel será, no combatir la corrupción, sino proteger a sus padrinos políticos. Pidió al PRI hacerlo suyo, ahora se ha convertido en un priísta más.