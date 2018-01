El entrenador del San Juan, Said Dirzo señaló que en la final ante Preventivos buscarán a toda costa el cuarto campeonato en fila en la categoría Juvenil "A"

Iguala, Gro., Enero 17.- Por quinto torneo consecutivo la escuadra de San Juan disputará la final de la categoría Juvenil “A”, en donde en el primer intento sucumbió con Cañeros pero después han venido tres alegrías ante el mismo Cañeros, Tamarindos y Preventivos, así que en esta nueva oportunidad los “rayados” comandados por Said Dirzo están más que puestos para buscar ese ansiado tetracampeonato que sólo han logrado Campo Agrícola y Unión Iguala.

En charla con Diario 21, el técnico Said Dirzo comentó sobre el resultado obtenido en la semifinal donde vencieron con global de 4-3 al Campo Agrícola, en donde recalcó que fue importante no entrar en desesperaciones tras verse abajo en el marcador desde muy temprano en el segundo tiempo.

“Desde hace 15 días que nos tocaba Campo Agrícola, sabíamos que iba a ser un rival complicado, que saldría a jugarnos de tú a tú y lo demostró en el duelo semifinal donde nos tuvo en la lona por un buen lapso de tiempo, nos salió respondón pero gracias a Dios y al trabajo de los chavos no caímos en la desesperación, pudimos darle la vuelta al resultado y vamos por el tetracampeonato”.

Trabajar a lo largo de 5 liguillas con San Juan ha sido presión y hoy Dirzo supo cómo resolverlo con buena estrategia. “ES difícil trabajar con la presión, sobre todo con la porra que te pide una y otra o cambia a éste, pero al final de cuentas manejamos bien el partido, hablamos con los chavos que no estabamos jugando a nada y el segundo tiempo era salir a hacer un buen partido”.

De cara a su duelo contra Preventivos en la final, finalizó dejando en claro qué es lo que quieren para su quinta final consecutiva de este Apertura 2017-2018. “Nos volvemos a topar en la final con Preventivos, en el campeonato regular empatamos a un gol, pero eso quedó atrás, ahora el sábado estará en juego el título que para nosotros sería el tetracampeonato que buscamos desde el arranque de la temporada”.