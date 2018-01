Dolores O’Riordan, vocalista de The Cranberries, muere a los 46 años

Dolores O’Riordan, cantante del grupo de rock The Cranberries, murió repentinamente en Londres a los 46 años.

Dolores estaba en Londres para una sesión de grabación.

“Los familiares están devastados por la noticia y han pedido privacidad en estos momentos difíciles”, dijo el agente según el grupo estatal de medios irlandés RTE.

“La cantante del grupo irlandés The Cranberries estaba en Londres para una corta sesión de grabación”, precisó su agencia, Lindsey Holmes Publicity, en comunicado

The Cranberries fue uno de los grupos de rock más exitosos de los 90 y vendió más de 14.5 millones de álbumes solo en los Estados Unidos. se dio a conocer a principios de los años noventa con el popular álbum “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?”

El grupo irlandés se hizo famoso gracias al éxito de la canción “Linger”.

Tras disolverse en 2002, la banda de rock irlandesa volvió a juntarse siete años después para iniciar una gira mundial de un año y en 2012 sacaron al mercado el álbum “Roses”.

La más reciente producción de The Cranberries es el álbum acústico “Something Else”, lanzado en 2017. La banda estuvo de gira por Europa y Norteamérica el año pasado, pero tuvieron que dejar los escenarios antes de lo previsto porque O’Riordan tenía problemas de la espalda.

A O’Riordan le sobreviven tres hijos que tuvo con su ex esposo Don Burton, antiguo mánager de las giras de Duran Duran.