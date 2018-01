Monitoreo Político

Qué tal estimados lectores, les mando un fuerte abrazo esperando que esta semana les vaya muy bien, les comento que el ahora ex panista Javier Lozano como todos sabemos renunció a su militancia de muchos años al Partido Acción Nacional ya que piensa que está haciendo lo correcto en congruencia con lo que él piensa y con lo que es debido ya que en el PAN se cerraron muchos espacios de participación política, el político oriundo de Puebla dijo en entrevista que están frente a un joven “dictador” (se refiere a Ricardo Anaya) y que lo que tiene de joven lo tiene de ambicioso pero para mal él acabo con la plataforma ideológica acabo con principios acabo con la agenda legislativa acabo con toda la mística que había en Acción Nacional todo fue con un solo objetivo su carrera por la candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional.

Señaló diciendo que Anaya ya lo logró pero esta muy mal porque estas ambiciones a costa de tanto sacrificio de tantos panistas de tanto recursos incluyó los spots promocionales del PAN que los utilizaba para su beneficio personal, y bueno si este es el candidato de este partido pues simplemente no voy a votar por él dijo Javier Lozano, “pero además si por otro lado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) postula a José Meade por supuesto que lo voy apoyar”.

Javier Lozano Alarcón hizo alarde que conoce desde hace muchos años a Pepe Meade fueron compañeros de gabinete le tiene un gran respeto, afecto y admiración y conforme a los estatutos del PAN y como a su propia congruencia y por ética Lozano no iba a estar en un partido y apoyar al candidato de otro así que se retiró del PAN le dio las gracias lo lamenta mucho lo que pasó pero ha decidido apoyar a José Antonio Meade porque como mexicano esta totalmente convencido que de antemano nos conviene tener a un hombre con las capacidades, el talento la trayectoria los resultados del ejercicio de honestidad de Meade.

Agregó que Pepe Meade nunca a militado en algún partido político pero sirvió con igual eficacia tanto gobiernos del PAN como gobiernos del PRI y no hay un mexicano que tenga más experiencia en la administración pública federal en este momento que José Antonio Meade. Asimismo estimados lectores como ya sabemos el ahora ex panista se sumó a la precampaña de Pepe Meade en donde ya esta formalmente como Vice coordinador de la campaña en el tema de Vocero Oficial.

Lozano Alarcón al referirse a Ricardo Anaya lo considera como un “joven dictador” y narró lo siguiente: “este cuate llega como Secretario General del PAN gracias a que lo impulsa Rafael Moreno Valle (en ese tiempo todavía gobernador de Puebla) debido a que la imagen de Gustavo Madero era tan mala que cuando quiere buscar la reelección de la Presidencia del PAN contra Ernesto Cordero le ponen un Secretario General pues que tenga otra imagen joven fresco, audaz, buzo algo inocente; siguió con la narración diciendo “que Rafael Moreno Valle encomendó mucho que cuidaran a Ricardo Anaya porque lo estaba impulsando porque pensaba que era un buen proyecto desde entonces lo empezaron a empujar para que llegara a la Presidencia del PAN y no es que le haya ganado a alguien al contrario con el gobernador de Chihuahua que era uno de los contendientes a la dirigencia nacional se dijeron de todo se dieron hasta con la cubeta y mírenlos ahora están como hermanitos.

Continúa narrando Lozano “lo ayudamos mutuos incluso yo estaba en ese equipo como vocero también para que llegara a la Presidencia Nacional y recuerda que en su casa (de Javier Lozano) le dijo Anaya que jamás haría algo para traicionar a Rafael Moreno Valle, ya con el tiempo Ricardo Anaya le prometió a Gustavo Madera que sería el coordinador de los diputados en el Congreso de la Unión y que creen le volteo la cara y puso a otro de su confianza a Marcos Cortés y también traicionó a Rafael Moreno Valle, corrió a Margarita Zabala la mejor posicionada del Panismo porque nunca le dijo cuales serían las reglas del juego para la contienda interna además traicionó a los gobernadores panistas por eso me atrevo a decir es audaz sí, es habilidoso sí, que tiene buen rollo sí ya que hasta en los spots presume que habla hasta francés, el tipo está totalmente estancado, el Frente no es un Frente ciudadano que represente una alternativa de gobierno este tipo es ocurrente está peor que Andrés López Obrador, Ricardo Anaya es más peligroso que López Obrador porque es inexperto su trayectoria en el sector público se limita a un solo cargo en la administración pública federal en donde fungió como subsecretario de turismo un ratito solamente unos cuantos meses, o sea no tiene ninguna experiencia comparada con la experiencia de Pepe Meade que ya ocupo cinco secretarías de Estado como Secretario de Energía, Secretario de Hacienda, Secretario de Relaciones Exteriores, Secretario de Desarrollo Social y nuevamente Secretario de Hacienda con otro gobierno es decir cinco secretarias dos gobiernos de partidos políticos distintos no tiene militancia partidista es un servidor público ejemplar, nunca lo ha señalado o denunciado por algún tema de corrupción caramba pues no nos podemos equivocar lo que tenemos que hacer es escoger a un buen administrador un buen servidor público un buen ciudadano que nos represente dignamente con eficacia y no a un traidor como lo es Ricardo Anaya que ya demostró de que está hecho ya tomo una definición de vida, hay que defender causas y es exactamente lo que yo estoy haciendo finalizó Javier Lozano Alarcón en su narración. Ante esta situación apreciables lectores no me queda más que comentarles que en política siempre, siempre hay que sumar y nunca restar, y lo que lamentablemente ha sucedido en el PAN con la “autodesignación” de Anaya es que votos les van a faltar porque a mi parecer un gran número de electores del PRD Y Movimiento Ciudadano votarán ya sea por Meade o por AMLO..!! ¿Ustedes que dicen?... Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimoooooooo..!!