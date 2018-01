Frank en su tinta

DICE UNA académica que el presidente Enrique Peña Nieto le dijo que los 43 normalistas de Ayotzinapa están muertos. Una nota de la Agencia de Noticias IRZA (de Guerrero) reporta que “A tres días de que recibiera el premio Nacional de Ciencia y Tecnología, en su modalidad de Humanidades, de manos de Peña Nieto, la académica Rosaura Martínez Ruiz, reveló que el mismo titular del Poder Ejecutivo le dijo que los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre del 2014, en Iguala, están muertos y que se trata de un caso concluido. Al terminar la entrega de premios el presidente Peña Nieto bajó del estrado y saludó de mano a cada uno de los galardonados, hasta que llegó frente a Rosaura Martínez, quien ahora comenta: ahí es cuando me saluda a mí, dice que él lo siente mucho, pero él considera que han fallecido… Afirma que fallecieron. Tuve una breve conversación con el señor presidente, me dijo que desgraciadamente él cree que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fallecieron y me parece que es evidente que si el gobierno de la República hizo este acuerdo de asistencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se nombró a este grupo de expertos (…) este informe descarta el incendio de Cocula y propone nuevas líneas de investigación”. Rosaura es hija de Salvador Martínez de la Roca (“El Pino”), quien fuera secretario de Educación en Guerrero durante el tiempo en que mal gobernó Rogelio Ortega Martínez......... EL EXREGIDOR Andrés Guzmán Salgado renunciará este martes al cargo de subdirector del área jurídica del Congreso del estado para participar en el proceso interno del PRD para la diputación local por el Distrito 22 con sede en Iguala. Irá en fórmula con José Manuel Rayo Aguirre, secretario general del comité municipal del PRD en Iguala. Ambos son integrantes de la corriente CODUC, que preside en el estado Sebastián de la Rosa....... ROSA Elva Martínez Ramírez será la candidata del Partido Impulso Humanista a la presidencia municipal de Buenavista de Cuéllar. Rossy es una importante activista en ese municipio, lo cual demostró en su paso por el PRD y luego en el Partido del Trabajo, donde logró la alcaldía para su esposo Elías Salgado Sámano........ JAVIER Brito Salgado no guarda rencores, luego del madruguete que le hicieron para marginarlo de la candidatura independiente por la alcaldía de Iguala. El empresario dice entender perfectamente las peculiaridades del ser humano, sobre todo del ser humano político. No hay mal que por bien no venga, pues luego de la jugarreta que le hicieron, Javier Brito es buscado por partidos políticos y aspirantes. Los partidos para que sea su candidato a la presidencia municipal y los aspirantes para que se sume con ellos. Incluso, en la plática con El Tintero su teléfono celular no dejó de sonar. La mayoría de las llamadas fue de políticos que desean platicar con él. De hecho, después de El Tintero se reuniría con dos personajes importantes del PRD igualteco. La decisión final la tomará Javier Brito, pero anunció que desde donde esté, no dejará de luchar por un Iguala mejor, que era el objetivo principal del grupo Proyecto por Iguala........ SIMPLE dato: El candidato de la coalición Por Guerrero al Frente a la presidencia municipal de Iguala será del PRD, pero las sindicaturas serán para el PAN y Movimiento Ciudadano (una cada uno)........ PUNTO.