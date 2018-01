Las acusaciones van escalando de nivel.

Ahora ya dicen que los comunitarios muertos a manos de la policía estatal en la Concepción, fue un ajusticiamiento, y que es parecido a Aguas Blancas.

Un detenido y ya liberado, se atreve a decir que pensó que sería como lo que pasó a los estudiantes de Ayotzinapa, “donde a los estudiantes los tiraban y les daban el tiro de gracia.”

Las organizaciones dizque defensoras de los derechos humanos gustan fantasear en demasía.

Es correcto que se exija una investigación apegada a derecho y sea detenidamente analizado el comportamiento de los policías del estado en la Concepción, a quienes señalan los comunitarios de atacarlos y asesinar a tres de ellos.

El gobernador ha señalado que no se pone de lado de una parte, ni se confrontará con una u otra organización.

Y que aportará lo que sea necesario a solicitud de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

El problema es que estas organizaciones ya han agarrado bando y utilizan esa información para armar una campaña de desprestigio en contra del gobierno del estado, como violador de los derechos humanos de los comunitarios y de los miembros de la Cecop.

La lógica de estas dizque organizaciones defensores de derechos humanos es muy elemental o muy simple, y parece funcionar de la siguiente manera: solo defienden a sus clientes o sus asesorados y no importan si su detención tiene como base haber cometido un delito.

Parece que en su esquema, las acciones que cometan no son delitos, aunque los muertos sean personas. Pero estas no tienen valor, no valen nada a la vista de las organizaciones defensoras de los comunitarios, porque en su idealización quienes pertenecen a las comunitarias no pueden cometer delitos.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos creen que en algunas comunidades ya viven la Utopía de Tomás Moro, y esto se ha sido posible por el surgimiento de las policías comunitarias.

En esa lógica, todo el mal viene del gobierno y es a esta institución a la que deben atacar mediáticamente.

Intencionalmente ocultan a los ojos de la comunidad internacional y nacional que antes de que la policía estatal, militares y federales llegara a la Concepción por las llamadas de auxilio, ellos, los comunitarios, sus defendidos, sus asesorados, ya habían asesinado a escopetazos a seis personas, miembros de la misma comunidad. Es decir, vecinos, sus conocidos.

Es sospechoso que así actúen y amparadas en su calidad de defensoras de los derechos humanos, que implica cierta carga ética y responsabilidad con sus acciones, no se detengan en profundizar su linchamiento contra el gobierno del estado.

¿Será que su intención es desestabilizarlo?

Eso explica la narrativa que utilizan al comparar este hecho con el de Aguas Blancas, a lo que sucedió en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa, o cuando una defensora dice que en el estado puede pasar otro caso semejante a Ayotzinapa.

Parece que estamos frente a una estrategia política. Veremos en qué termina la actuación de dichas organizaciones y si siguen ignorando los muertos que causaron sus defendidos para seguir atacando y desacreditando al gobierno del estado.