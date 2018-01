Patrulla de papel

Justo hace ocho días escribí un corto análisis sobre un asunto que en Acapulco tiene preocupados a Directores de hoteles y a propietarios de los mismos, hablo del Fideicomiso de Turismo; pensé que ese estudio sólo abriría una brecha y que esa me llevaría a un montón de datos; mi sorpresa fue grande, sin buscarlo, tracé una carretera en la que hoy corren datos duros, rumores y hasta fake news. Antes de dar detalles comento algo de aquel primer apunte.

El Fideicomiso de Turismo (FIDETUR) es creado para que ese reciba el 3% del room/tax; entendemos que en Acapulco los casi 20 mil cuartos le generan al Estado de Guerrero 90 millones de pesos y que ese (Gobierno) le regresa al FIDEICOMISO 30 millones. Escribí también de la opacidad con la que se maneja tal oficina. Etc.

Horas después de que en periódicos y redes (sociales) compartiera mi análisis, comentarios y sugerencias llenaron la mesa del “Think Tank”, pero antes de dar más información lea esto.

Mi crítica al FIDETUR fue publicada el 8 de este mes, el 10 estaba ya programado el “informe” de los resultados del organismo turístico, así que este escribidor quiso estar ahí y dar la oportunidad de -pedir disculpas- si es que mi análisis crítico había sido extremo y/o fuera de la realidad, no tuve que hacer eso pues al entrar en la atmósfera de tal evento prácticamente fui “intervenido” por un funcional operativo de Relaciones Publicas.

El evento fue en un salón del alguna vez llamado “hotel Acapulco Plaza”, buenos caldos y opíparas viandas bañaron y dieron de comer a los pocos asistentes, todos relacionados a la actividad hotelera, y como yo solo iba a escuchar tome un lugar en el rincón más alejado. A los tres minutos de estar yo in situ, se apareció junto a mi la publirelacionista más famosa de Acapulco, solo 10 segundos ocupó para hacerme saber su sorpresa por lo que yo había escrito -si me dices en que me equivoqué me retracto y disculpo por escrito- le dije- nunca me dijo, desde su perspectiva, en que juzgaba ella que mis datos estaban equivocados; ya en la conversación llegó al lugar el Director del FIDEICOMISO (Pedro Haces) quien me puso en la mano su tarjeta de presentación y agregó palabras amables a la improvisada tenida, por cierto, agregó también una invitación verbal a “desayunar” (sic). Como sea, seguí presente y atento al “informe”; en su turno escuché lo dicho por el Secretario de Turismo (siempre dueño de la situación y siempre en modo “brother”) pero eso no fue suficiente para cambiar mi opinión acerca de que -algo huele mal en Estocolmo-. Y explico.

Va ahora la información. Una gran parte de los ejecutivos hoteleros están curiosos pues estiman que “el dinero del FIDEICOMISO está mal empleado”, hay quien lo etiqueta como “es la caja chica de...”. Otro dice “es mentira que se pueda tener acceso a la toma de decisiones, ahí solo decide el Secretario de Turismo y Pedro Haces” y una última “Abraham Garay, Gerente del Fideicomiso, informó (valiéndose de un mal video) de lo que se hace con los dineros (Room/tax) aunque en ese video solo se muestran letras y más letras... nunca da cifras”...EUREKA.

Y como sé que mis 9 lectores (... casi 10) gozan de músculos fuertes en el aparato de pensar, ahí detengo este apunte, aunque el tema dará para más.

Último patrullaje.- fuerte es el rumor acerca de cambios en Sistema de Seguridad de Guerrero, dicen que el Consejo Estatal de Seguridad será sometido a cirugía mayor.

Balazo al aire.- sospechas fosforescentes.

Gregueria.- bell boy encampanado

Oximoron caja chica, fortunas grandes

Hayku.- veré tus ojos laguna sé que, como...ninguna