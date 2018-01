Piden al Poder Judicial que no libere a Willy Reyes

Chilpancingo Gro., Enero 15

Las señoras Lucía Leyva Rojas y Anahí Morán Gálvez, viudas de Moisés Villanueva de la Luz y Erick Estrada Vázquez, solicitaron al Poder Judicial que no permita la liberación del ex alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, a quien la Fiscalía General del Estado (FGE) encontró como autor intelectual del crimen cometido contra sus esposos, en septiembre de 2011.



En Chilpancingo, las señoras Leyva Rojas y Morán Gálvez buscaron a reporteros de diferentes medios de comunicación, para advertir el riesgo de que el juez de la causa determine la liberación del ex presidente municipal de Tlapa de Comonfort, bajo el argumento de que se cometieron irregularidades la noche del jueves 11 de enero.



Dijeron que dicha captura se generó en condiciones extrañas, pues solamente saben lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó en un comunicado muy breve, en el que no se dan a conocer detalles sobre el lugar y momento en que se logró hacer efectiva la orden de aprehensión que existe contra Reyes Ramos.



Hasta el momento no se les ha requerido para tener conocimiento formal de la detención, ni para cumplimentar ninguna diligencia, pese a tener interés legal en el asunto.



“Les recuerdo señores que la Fiscalía está para ayudar a los ciudadanos, no para solapar a los personajes políticos o criminales”.

Destacaron que han recibido varias versiones, en las que señala que la defensa del ex primer edil está maniobrando para conseguir su liberación, lo que sentaría un grave precedente de impunidad.



La señora Lucía Leyva sostuvo que son muchos los elementos para fundamentar el señalamiento hacia Willy Reyes en el sentido de que es el autor intelectual del doble asesinato.



Recordó que son cuatro los detenidos; dos pistoleros, un ex policía ministerial y un ex jefe de la Policía Preventiva que sostienen que Willy pagó 300 mil pesos para que se cometiera el asesinato del diputado Villanueva de la Luz y su chofer, lo que se cometió la noche del 4 de septiembre de 2011.



De hecho, pidieron que haya un careo entre Reyes Ramos y las cuatro personas que están presas por el caso, para que se sepa quién hasta el momento ha dicho la verdad.



A casi siete años de distancia, la señora Anahí Morán, viuda de Erick Estrada Vázquez, manifestó que durante estos años ha luchado contra la impunidad que hay en el caso, con un hijo que se quedó sin padre y con la amenaza de que podría sufrir represalias por exigir justicia.



Pidió al Poder Judicial que este no sea un caso de simulación, además de que se tomen en cuenta todos los elementos para someter a proceso al ex primer edil.



“A mi esposo lo mataron como a un perro, llevamos casi seis años exigiendo justicia y no es justo que ahora que fue detenido esta persona (Willy Reyes) sea dejado en libertad”, afirmó por su parte Anahí Morán, esposa de Erick Estrada, chofer del legislador.



Ambas mujeres estuvieron acompañadas por Martha Obeso Cásares, viuda de Armando Chavarría Barrera y de integrantes de colectivos que integran familiares de personas desaparecidas y asesinadas.



En el encuentro con los medios, las viudas solicitaron al fiscal Xavier Oléa Peláez que explique cuál es la estrategia con la que pretende esclarecer el doble asesinato, también que diga si podrá mantener a Willy Reyes en prisión o si podrá desmarcarse del hecho de que fue su abogado.



Las dos señalaron que son muchos los elementos que existen para sostener que Willy pagó para que se cometiera el asesinato del legislador federal y su colaborador, lo que se acrecentó cuando el ex alcalde huyó en lugar de encarar a las autoridades.



Las dos viudas solicitaron una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores, a quien le pedirán que no permita que quede en libertad el ex alcalde y que, además, sean detenidos otros responsables, además de reprocharle porque el fiscal no ha demostrado ser competente en el cargo.



“Tanto el fiscal general del estado (Oléa Peláez) como el magistrado presidente del Tribunal Superior Justicia del Estado, Alberto López Celis, deben estar atentos para que el juez que conoce el asunto no vaya a dejar en libertad al señor Willy”, expresó por su parte Jessica Grisel Villanueva Leyva, hija del extinto diputado.