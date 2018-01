Estadísticas sobre violencia a la mujer y feminicidios no son reales

Si bien existen observatorios ciudadanos y se instaló la alerta de género en el estado, la violencia hacia las mujeres sigue y las estadísticas sobre feminicidios no son reales, porque muchos delitos no se denuncian ni se documentan por miedo y desconfianza del sector femenino hacia las instituciones que imparten justicia, dijo Marina Carranza Figueroa, integrante de la “Red Guerrerense para el Avance Político de las Mujeres”.

Menciono que no se puede hablar de un “maquillaje” de cifras sobre la violencia que llega a feminicidio, pero es evidente que las mujeres callan y no denuncian el delito por el trato insensible que reciben en un primer momento en el ministerio público y los cuestionamientos intimidantes de quienes tienen la obligación de perseguir el delito, “en esos lugares les dicen de las consecuencias de denunciar y con ello les provocan miedo y ya no avanza la querella”.

Carranza Figueroa aceptó que el sector femenino está preocupado por la normalización de la violencia contra las mujeres en Guerrero que terminan en feminicidios, con la urgencia de que las autoridades se sensibilicen sobre esa problemática y tomen cartas en el asunto para la protección de ese sector de la sociedad y garanticen el estado de derecho y una vida libre de violencia.

Sostuvo que las instancias judiciales donde se reciben las denuncias por feminicidio deben conocer muy bien las leyes y aplicarlas, porque se han dado casos en que no tipifican correctamente el delito y confunden el homicidio con feminicidio cuya muerte se presenta por cuestiones de género, generando con ello la falta de un seguimiento al ilícito y la desconfianza de las víctimas.

Dijo que si bien los gobiernos estatal y federal han hecho varios esfuerzos y llevado talleres sobre ese tema, pero desafortunadamente los funcionarios aparecen únicamente en la inauguración de los eventos para la toma de la fotografía oficial y se retiran sin tomar los cursos, haciendo caso omiso a la capacitación ofrecida sobre ese delicado asunto.

Marina Carranza lamentó que Guerrero sea un estado con muchos homicidios y sean las mujeres las más violentadas, que ha provocado un aumento en los feminicidios no perseguidos ni castigados.

Puntualizó que en el Congreso local existen aliadas trabajando sobre esa situación, sin embargo, hace falta mucho por hacer y se tienen otros temas pendientes como la violencia política contra las mujeres donde no se ha tenido el respaldo necesario.