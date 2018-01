Crónicas del sur

Pero por supuesto que en Guerrero, el gobierno y los habitantes debemos estar sumamente preocupados con tanta intimidación generada por desamor y ambición de unos cuantos que solo buscan satisfacer su vanagloria de poder y dinero. Sin embargo, lo que más le duele al gobierno y al pueblo, es no poder encontrar la fórmula para detener tanta barbarie del día, pero que también ocurre en todo el país.

No podemos negar que el gobierno que encabeza Héctor Astudillo Flores le está echando todas las ganas para solucionar el grave problema que heredo (heredamos) de anteriores administraciones de gobierno estatal, sin embargo, la situación es compleja e imposible de solucionar. Seguramente pronto, por el bien de los guerrerenses y por el futuro político del gobernador en turno, el problema será, sino resulto del todo, sí será controlado “hay que tener fe y esperanza en el gobernante”.

Uno de los daños más confusos que ha generado lo ímpeto del problema, es la falta de empleos. Sobre todo, empleos para los jóvenes de hoy andan de ociosos vengando por las calles sin que nadie los emplee o les tienda la mano; esto ha forja un nefasta dificultad ya conocido por todos.

El sector empresarial y el comercio andan desconsolados y preocupados, principalmente los prestadores de servicios turísticos de Acapulco, Zihuatanejo, Taxco y otros destinos turísticos de la entidad suriana como las dos Costas de Guerrero; Costa Grande y Costa Chica, bellos paraísos de este hermosos estado que nos vio nacer y que a pesar de todas las calamidades e inclemencias habidas y por haber, aquí estaremos hasta el final.

Escucho y leo en medios de comunicación masiva las opiniones del gobernador Héctor Astudillo y del secretario de turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, sobre los intensos esfuerzos que están haciendo para devolverle la confianza al mundo en visitar Guerrero. Urge que las divisas continúen llegado al país, pero para eso hay que hablar bien de Guerrero y de México.

Lucen, y con justa razón el encargado de promover el Triángulo del Sol los vuelos y cruceros que han regresado al puerto marino de Acapulco, además de Zihuatanejo. Sin embargo, creo que no podemos cantar victoria “solo falta convencer al guero Donald Trump y a Justin Trudeau que no mal aconsejen a sus ciudadanos a que no visiten Guerrero, de manera especial Acapulco y Zihuatanejo”.

No se sí los gobernantes de las banderas de las barras y las estrellas y de la hoja de maple tienen razón o no. Lo que sí entiendo es que tienen la obligación en defender y proteger a sus ciudadanos y advertirles el mínimo riesgo que corren al visitar estos dos destinos turísticos de playa, pues realmente no hay riesgo para los turistas extranjero ni para los mexicanos. Ya ve usted amable lector que en la anterior temporada de vacaciones, los turistas nacionales llenaron por montones a las playas guerrerenses y el pueblo mágico de Taxco, con saldo blanco.

Me parece que ante la cercanía de la jornada electoral del día primero de julio próximo, ojalá y que las cosas no empeoren y que el proceso electoral transcurra con bien, eso es lo mejor que todos debemos ambicionar “que gane quien gane” pero que no haya más problemas con saldos rojos.

Finalmente comentaré que todo lo que nos pasa en México y Guerrero, no solo las autoridades de los tres niveles y órdenes de gobierno tienen la culpa, no. La culpa la tenemos todos porque hemos sido apáticos, negligentes, flojos y porque no hemos educado a nuestros hijos con valores, responsabilidad y disciplina; también nosotros, no todos, le hemos entrado en más de dos ocasiones a la corrupción.

Ahora la vida nos cobra la factura y nos regresa el boomerang, además de que nos coloca en una difícil disyuntiva a elegir porque no estamos preparados a renovarnos o morir. Es tiempo que tanto gobierno como sociedad estemos unidos y nos preocupemos más por nuestra educación en todos los sentidos, incluyendo la mente, el corazón, el alma y el cuerpo para que todo camine bien. Esto, digo yo, es lo único que nos puede sacar adelante a mediano plazo y para que las nuevas generaciones no asuman la cultura de la tranza, que sean buenas personas para servir mejor a México, pues nuestra querida PATRIA, tarde que temprano, volverá a recobrar su esplendor. Feliz inicio de semana…

