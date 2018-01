Frank en su tinta

ENCUESTA reciente pone una contienda muy pareja entre PRI y PRD por la presidencia municipal de Iguala. En tercer lugar aparece Morena. Sin embargo, en el resultado final (el domingo 1 de julio próximo) van a influir mucho los nombres de los candidatos en ambos partidos. Hasta el momento todo parece indicar el abanderado priista será David Gama Pérez y que en el PRD va Oscar Díaz Bello. Empero, todavía hay algunos jaloneos que podrían cambiar los nombres, sobre todo en el PRD, donde las corrientes siempre acostumbran darse con todo para conseguir candidaturas. Hay que recordar que PRI va en alianza con Partido Verde y que el PRD hace coalición con PAN y Movimiento Ciudadano, aunque la carga fuerte la llevarán tricolores y amarillos. Al PRI le va a pegar el mal gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la no paz en Guerrero y las pocas obras en Iguala, mientras el PRD será perjudicado por dirigentes y militantes que le darán su voto a Morena: A Andrés Manuel López Obrador para la Presidencia de México, pero a los candidatos perredistas en Guerrero, dicen los líderes, sin embargo, mucha militancia no sabe cruzar el voto. Esos factores van a influir también en el resultado de la elección, aunque los candidatos sean buenos…….. POR CIERTO, el Partido Nuevo Alianza confirmó este domingo que va con candidato propio por la presidencia municipal de Iguala. El dirigente Anselmo Ramírez de la Cruz confió en que levantará mucho la votación, luego de que en 2015 perdieron la regiduría que habían conquistado en la elección de 2012. La dirigencia panalista ofreció un convivio a los periodistas de Iguala. Además del líder aliancista local, Ricardo Alvarado Giles y Alberto Román Albarrán destacaron el trabajo de los comunicadores…….. TAMBIÉN la dirigencia estatal del PRI ofreció ágape a los periodistas igualtecos y destacó su labor. El acto estuvo encabezado por el presidente Heriberto Huicochea Vázquez; la secretaria general, Gabriela Bernal Reséndiz; el delegado en Guerrero, José Parcero López; y los dirigentes locales Emmanuel Estrada López y Magaly Parra Vázquez. El líder Huicochea afirmó que el PRI va a retener los municipios donde gobierna y que recuperará otros importantes, como Acapulco y Zihuatanejo……. SOLAMENTE un igualteco se registró para buscar la candidatura independiente a la alcaldía. Se trata del empresario y presidente de la Cruz Roja, Héctor Velino Rodríguez Leyva, quien lleva como suplente a Everardo Velasco Castro y como síndicos a María Guadalupe Perea Saavedra (suplente: Minerva Onofre Salgado) y a Ricardo Rodríguez Morales (suplente: Manuel Sánchez Quintero). En la primera regiduría va María del Rosario Fátima Moreno Dorantes (suplente: Ana Lilia Mancilla Guzmán). El precandidato Héctor Velino tiene un mes para recabar el 3 por ciento de las firmas del padrón electoral y pueda convertirse en candidato independiente…….. A PROPÓSITO, el también empresario Javier Brito Salgado afirma que le “madrugaron” con este registro, ya que en una asamblea del Proyecto por Iguala fue elegido para ser el candidato, pero acusa que el ex síndico Mario Castrejón Mota y el exdirector de Capami, Félix Cepeda Pineda, se le adelantaron y registraron a Héctor Velino ante el Distrito 22 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana……. SIN HACER mucho ruido, pero efectivo ha sido el trabajo de Miguel Salgado Martínez como Director de Gobernación en Iguala. Destaca su buena relación con delegados de colonias, comisarios y líderes de organizaciones. Sin duda, un buen cuadro del PRI que debe ser aprovechado……. EN EL PRD igualteco viene destacado la labor social de Roberto Salazar, Brodeli Pacheco, Sotero Salgado, Paulo Zambrano, Eva María Román, Fabiola Mazón, Rosalba Carreón y Antonio Salgado. De este grupo pueden salir varios para integrar la planilla perredista a la alcaldía……. SIMPLE dato: Nunca en la historia electoral de este país las candidaturas se han definido por encuesta en Facebook......... PUNTO.