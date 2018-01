De adicto a Adicto

Población laboral intoxicada

El problema del alcoholismo y la drogadicción ya nos rebaso, hay infinidad de indicadores que todos saben que están ahí, pero nadie quiere hacer nada, nadie quiere correr riesgos ante esta disyuntiva de vida o de muerte que mantiene en jaque con su familia a un buen número de trabajadores, hombres en edades entre 25 y los 45 años, atrapados en sus adicciones, son los que no llegan los lunes a laborar y el martes presentan la incapacidad del IMSS y si se presentan a laborar, llegan crudos, físicamente muy dañados, mentalmente dispersos, distraídos, emocionalmente irritables, neuróticos, de mal humor, esta clase de trabajadores, hombres y mujeres, fuman y en cada cigarro que usan, disponen del tiempo de la empresa, promedio 10 minutos por tabaco, conducen los vehículos repartidores de la empresa en condiciones de riesgo, para ellos y para todo el tránsito por donde circulan, en cuanto tienen oportunidad pasan al OXXO en compra de unas caguamas, cervezas o una bebida preparada para curársela y de inmediato se alcoholizan y continúan todo el día a laborar alcoholizándose, este tipo de trabajador, existe y se encuentra en todas partes, sus compañeros saben y conocen al compañero problema, que usa hierba, que se desempeña drogado, saben a quién solapan y a quien, según ellos, le hacen un paro, los hay, quienes usan pastillas o inhalantes, los que están prendidos de la heroína o el cristal, los que fuman marihuana, atascándose, mañana, tarde y noche y las empresas “socialmente responsables”, simplemente se lavan las manos, pero eso sí, cuando la situación se les sale de control, simplemente despiden al trabajador por irresponsable sin las prestaciones de ley. Basta permanecer una hora en un Oxxo de 10 a 11 de la mañana para comprobar lo que afirmo. - La enfermedad del alcoholismo está latente y presente en todas partes.

Un trabajador enfermo

Se roba el dinero que debería de ser para la familia, en lugar de comprar ropa, útiles escolares, llenar el refrigerador de comida, prefiere gastarse los 300 pesos diarios de espumosa cerveza que consume a cualquier hora, no hay dinero que le alcance, se convierte en un verdadero conflicto para la familia, es un celoso empedernido, pésimo con la comunicación con sus hijos, neurótico, explosivo.- El que siembra vientos, cosecha tempestades.- Mantiene una pésima relación de pareja, muchas veces a base de golpes físicos, tarde que temprano, se rompe la hebra por lo más delgado y este trabajador, borracho, pasa a ser parte de las estadísticas la de los divorciados, es, sin lugar a dudas un tipo nacido para perder, un cero a la izquierda. Un trabajador que de todos lados lo corren por lo mismo, es un nacido para perderse, mientras tanto, la EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE, desconoce la magnitud del problema de salud pública, salud, física, mental y emocional en la que se encuentra cualquier enfermo de alcoholismo, algunas gerentes de recursos humanos, que se siente altamente orgullosas de laborar en una EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE, no quieren que nada, ni nadie empañe el cristal que guarda ese reconocimiento y maquillan la gravedad con una campaña interior, usando frases como las siguientes.- Las drogas destruyen.- Tu familia es primero.- Vive feliz sin alcohol.- Tu familia te espera, maneja sin alcohol.- y otras más que carecen de objetividad, desconocen, que esta enfermedad, es una enfermedad perra, incurable, progresiva, mortal, desconocen que es una enfermedad emocional, física, mental y espiritual que no habrá de calmar sus ansias con un par de frasecitas en el estacionamiento de la planta.