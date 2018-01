Educando con Valores

“El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia”

Julián Pérez Porto y Ana Gardey

La trascendencia del aprendizaje en la vida humana y por consiguiente en el ámbito educativo es algo muy evidente, en virtud de que todo lo que un ser humano hace o puede hacer es, de alguna manera, resultado del aprendizaje. Según diversos (as) autores (as), el aprendizaje es una actividad grupal, colectiva, social, mediatizada por el intercambio con otros seres humanos, es el proceso mediante el cual se asimila, -en interacción con sus propias características, acciones y experiencias-, la cultura acumulada en su contexto, en lo que se refiere a conocimiento, habilidades, emociones, sentimientos, valores; también se ha definido como la agilidad, voluntad y capacidad de una persona para aprender de la experiencia y luego aplicar estas lecciones y conocimientos para tener éxito en las nuevas situaciones. Ahora bien, siendo la meta principal de todo centro educativo, se ha determinado que la capacidad de aprendizaje de la persona se desarrolla cuando crea una nueva mentalidad y afronta las dificultades de una manera distinta.

Desde el punto de vista del Neuroaprendizaje, el ser humano aprende por condición natural y no por una sola vía, pues es un proceso interno producido por nuevas asociaciones y conexiones en las redes neuronales para ordenar, clasificar experiencias, asociar imágenes, asignar significados, relacionar eventos anteriores con la nueva situación; es decir, construir conocimientos, apropiarse del objeto de conocimiento y transformar el conocimiento anterior. También permite a la persona desarrollar habilidades para aprender, progresar, aprender a aprender y crecer, y todos (as) tenemos el potencial para ello. Por ende, en la medida que cada uno (a) es consciente de su propio proceso de aprender, reconoce su estilo y mantiene vivo el deseo de aprender, pues experimenta que aprender es parte de una experiencia sostenida por la conexión entre las emociones, la mente, el cerebro y el cuerpo. Con base a lo anterior, se debe reconocer en cada alumno y alumna esas características, para potenciar el aprendizaje a partir de sus ritmos de aprendizaje, saberes, actitudes, expectativas, habilidades y experiencias previas.

Para quienes tenemos la posibilidad de intervenir en el sector educativo, es importante considerar el aprendizaje como proceso cognitivo -ocurre en el sistema nervioso- y como proceso bioquímico –sucede en las neuronas a través de un impulso electroquímico-. Ahora bien, aun cuando estos planteamientos son fundamentales, no son suficientes al intentar explicar el proceso de aprendizaje del alumnado, pues habría que tomar en cuenta otros factores, por ejemplo, el ambiente y los recursos: el primero debe ser positivo, es decir, un ambiente natural, con las condiciones favorables del aula, buen clima psicológico, de respeto, con cercanía afectiva, comunicación. El segundo factor hace referencia a los recursos: redes de aprendizaje, habilidades y la metodología de enseñanza, tipo de actividades, ejercicios, formas e instrumentos para evaluar. La tarea de todo (a) docente radica en maximizar el proceso enseñanza-aprendizaje, para lo cual es imprescindible integrar otros elementos para asegurar una práctica acorde a las características y necesidades de cada alumno (a), sobre todo cuando se pretende desarrollar competencias para la vida y el aprendizaje permanente en una población diversa, incluyendo alumnado con necesidades educativas especiales o con discapacidad.

En el contexto actual, es imperativo crear nuevos espacios de aprendizaje, más allá de la escuela, que es por excelencia el sitio socializador de experiencias y conocimientos; es necesario incorporar a la práctica docente, nuevos elementos para transformarla. Aprovechar las potencialidades naturales del alumnado, reconocer y responder a las exigencias socioculturales vigentes, atender la necesidad de formar personas responsables de su propio aprendizaje, reflexivas, críticas, con conocimientos, habilidades, valores y actitudes, son tareas imperativas, pues la sociedad entera depende ellas. Es tiempo de desaprender, aprender y reaprender.

Por último, y aun cuando existen innumerables aportaciones en cuanto a cómo elevar nuestra capacidad de aprendizaje, de las que me permitiré citar cuatro trucos derivados de hallazgos científicos recientes para fomentar el aprendizaje: a) Cultiva tu curiosidad: es lo que se deriva de la reciente publicación en Neuron (2014) en la que se encontró que las personas que mostraron más curiosidad para averiguar la respuesta a una cuestión concreta, no sólo mejoraron el recuerdo de dicha información sino que también recordaron mejor otra información que se les presentó ante la cual no se sintieron necesariamente atraídas, -incluso 24 horas después-, el Dr. Matias Gruber explica que cuando se estimula la curiosidad, se activa el circuito de recompensa en el cerebro y también aumenta la actividad en el hipocampo, una estructura muy relevante para el aprendizaje y la memoria, y que la interacción entre estos dos sistemas nos prepararía para retener mejor la información; b) Entrena tus capacidades cognitivas: tener un cerebro más preparado puede ayudarnos a mejorar nuestra habilidad de aprendizaje y de memoria, así lo encontraron Peretz y sus colaboradores en un experimento publicado en Neuroepidemiology (2011), según sus resultados, el grupo de participantes que se sometió a un programa de entrenamiento cognitivo personalizado mejoró en capacidades de atención, memoria, aprendizaje y funciones ejecutivas; c) Usa el sentido del humor: según relatan Poirier y Wilhem en un texto publicado en The American Journal of Pharmaceutical Education (2014), el humor puede ser útil cuando las materias son aburridas y difíciles, y es natural pensar que cuando el material a aprender se percibe así, se tiene cierta tendencia a atenderlo menos, a descentrarse, y entonces el aprendizaje se reduce, además el humor proporciona un clima en el que se estimula el aprendizaje, la creatividad y el pensamiento crítico; y, d) No lamentes tus errores: en un conjunto de curiosos experimentos, Rosalind Potts y David Shanks pidieron a un grupo de personas que aprendieran definiciones de palabras inglesas poco comunes utilizando varias estrategias, y les pedían que generaran una definición y luego se les informaba sobre la precisión de su respuesta; leyeran la palabra y su definición; o seleccionaran la definición correcta de entre varias opciones y dándoles feedback después sobre si era o no correcto su ejercicio, y los resultados mostraron que generar errores seguidos de feedback (información sobre lo correcto) fue la mejor forma de recordar las nuevas palabras y sus significados, por encima de todas las demás estrategias, a pesar de que por lo general las personas creen que es una forma poco eficaz de aprender.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alexaig1701@live.com.mx.