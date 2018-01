Tiembla el gobierno

Javier Corral Jurado, gobernador panista del estado de Chihuahua, conforme a sus promesas de campaña ha emprendido una lucha sin cuartel en contra de la corrupción en su entidad y específicamente en contra del anterior gobierno priísta, encabezado por César Duarte Jáquez. Según el testimonio de Jaime Herrera, secretario de Hacienda en el periodo de César Duarte Jáquez, Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional, PRI, cuando Manlio Fabio Beltrones era su dirigente, operaba la triangulación de dinero aportado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, cuando Luis Videgaray era el titular, a las campañas del PRI no solamente de Chihuahua sino en Veracruz y Tamaulipas, mediante transacciones ilegales que la misma SHCP enviaba para tal fin.



Este no es un asunto cualquiera, involucra a Luis Videgaray, ex titular de la SHCP; a Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente del PRI; a José Antonio Meade ex secretario de Hacienda y Crédito Público y a José Antonio González Anaya, actual titular de la SHCP que no sabe dar explicaciones del caso.



No es nuevo, pero se confirma una vez más que los del PRI crearon contratos con compañías inexistentes y ese dinero lo destinaron para las campañas electorales de 2015 y 2017, como lo hicieron en su momento Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y Roberto Borge en Quintana Roo, ambos presos por sus desmanes en las respectivas administraciones.



Por este hecho Alejandro Gutiérrez está preso. Manlio Fabio Beltrones ya se amparó. Se nota que si hay fiscal en Chihuahua. Meade entró al quite y calumnió a Corral Jurado, de tortura psicológica al prisionero.



No olvidemos que el fiscal electoral que investigaba el caso Odebrecht fue cesado y sustituido. Están acéfalas la fiscalía general, la fiscalía anticorrupción, ni procurador general de la República, ni magistrado anticorrupción, ni auditor superior de la Federación. Cancha despejada para los delincuentes de cuello blanco.



En rueda de prensa el gobernador norteño Javier Corral Jurado, denunció públicamente que el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya le condicionó la entrega de 700 millones de pesos a su gobierno a cambio de que abandonara el caso de corrupción de Alejandro Gutiérrez.



El ex gobernador César Duarte Jáquez, antecesor de Corral Jurado, de igual manera imputado de varios delitos de corrupción, mal uso de recursos federales, desvío y lavado de dinero durante su gestión por miles de millones de pesos, es prófugo de la justicia y se le ubica refugiado en Estados Unidos, por lo cual las instancias legales de Chihuahua han solicitado en reiteradas ocasiones al gobierno de Enrique Peña Nieto que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramite la extradición del ex gobernador para que sea juzgado en su país. Peña Nieto se muestra renuente a solicitar su extradición. Ello abre las sospechas de que el prófugo sabe demasiado y por eso lo protege.



Mientras tanto, Javier Corral Jurado rompió la red de complicidad institucional. Buen Principio.