"La Forma del Agua" conquista los Critic’s Chioce Awards

Ciudad de México, Enero 13.-

El cineasta mexicano Guillermo del Toro sigue en la cosecha de triunfos con La forma del agua. Apenas hace unos días triunfó como Mejor Director de los Globos de Oro y ahora fue la ganadora de los premios principales de los Critic’s Choice Awards. De las 14 nominaciones que tenía, el filme del mexicano se llevó el premio principal de la noche a la Mejor Película y consolidó su favoritismo de cara a los Premios Oscar, como el Mejor Director del año. El filme además triunfó en la categoría de Mejor Diseño de Producción y se llevó el de Mejor Banda Sonora, para Alexander Desplat.



“Quiero agradecerle a los críticos por permitir la enorme distancia. Quiero hablar de las cosas que dan esperanza. Siempre queremos volver a contar historias que son difíciles y otras cosas que me dan esperanza son mis colegas, es como tener un lenguaje secreto que va de generación en generación. Éste es un año increíble para el cine”, dijo el director al recibir su primer premio.



Durante la premiación del director mexicano expresó lo maravilloso que es trabajar con mujeres. “No saben de lo que se están perdiendo”, que fue un mensaje a propósito de la problemática de acoso que escandaliza a Hollywood desde octubre del año pasado.



La actriz Olivia Munn es la anfitriona de la gala en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, de estos premios otorgados por los críticos del cine y la televisión a los mejor del 2017. El presidente de esta asociación, Joey Berlin, dijo que en esta edición, la número 23, había una variedad temática:



“El 2017 ha demostrado ser un año increíblemente emocionante cinematográficamente – y ser uno de los más abiertos en términos de posibilidades para los premios. La combinación de cineastas y actores legendarios junto con nuevas voces vibrantes que representan estilos y perspectivas frescas y variadas ha desafiado a críticos y espectadores por igual”, expresó.



La victoria de Guillermo del Toro alimenta la esperanza de los mexicanos por verlo triunfar en la ceremonia de los Premios Oscar que darán a conocer a sus nominados el próximo 23 de enero. La película superó a Tres anuncios por un crimen, de Martin McDonagh, que se llevó esta ocasión los premios de Mejor Reparto, Mejor Actor Secundario para Sam Rockwell y el de Mejor Actriz, para su protagonista Frances McDormand.



Otra de las películas destacadas, que había sido olvidada por los Globos de Oro fue la de Déjame salir, la comedia de horror de Jordan Peele, aclamada por la crítica, que se llevó los galardones a la Mejor Película de Terror y Guion. Mientras que Las horas más oscuras, alcanzó los premios al Mejor Actor para Gary Oldman, y la categoría de Mejor Maquillaje y Peluquería. Mismo número de premios para Yo, Tonya, en las categorías de Mejor Actriz de Comedia para Margot Robbie y Mejor Actriz de Reparto, para Allison Janney.



Asimismo, Big Little Lies y The Handmaid’s Tale se impusieron en las categorías de televisión. La miniserie de HBO destacó en las categorías de actores con Nicole Kidman y Alexander Skarsgard, además de ser la mejor miniserie. El drama The Handmaid’s Tale y la comedia The Marvelous Mrs. Maisel fueron reconocidas en sus respectivas categorías.



Los premios de la crítica son considerados como la una parada para los premios de La Academia; así como los premios BAFTA de Inglaterra, y del Sindicato de Actores y Directores de Hollywood.