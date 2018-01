Alistan desfile de apertura de la Feria de la Bandera 2018

Iguala, Gro., Enero 13.- La directora de Actividades Cívicas del Ayuntamiento, María Bahena Bahena, informó que sostuvo una reunión con la delegación de Servicios Educativos que encabeza Norma Angélica Domínguez Martínez y los supervisores de la diferentes zonas escolares de educación primaria para iniciar con la organización del desfile de apertura de la Feria a la Bandera 2018 que se realizará el 16 de febrero a las 4 de la tarde.

Dijo que entre las actividades a realizar en el Monumento a la Bandera se encuentran las de izamiento y arriamiento de la enseña patria que se inicia a las 9 de la mañana con la participación de la escuela Primaria 24 de Febrero turno matutino y el mismo 16 por la tarde corresponderá al turno vespertino y así se hará todos los días desde el 16 de febrero hasta al 4 de Marzo.

La funcionaria municipal señaló que algunas escuelas tienen la oportunidad de presentar algunos programas artísticos culturales, otras solamente realizarán la ceremonia cívica en honor a la proclamación del Plan de Iguala.

Señaló que hasta el momento se tiene contemplada la participación de 11 zonas escolares debido a que con los sismos que hubo muchas instituciones no están trabajando de manera regular, por lo que serán los supervisores quienes hagan las propuestas de las escuelas primarias que sí están en condiciones de desfilar.

Una de las solicitudes que se harán es que las calles donde transite el desfile estén en óptimas condiciones para que los niños no se vayan a lastimar, además de que hizo hincapié en la puntualidad porque a las 6 de la tarde ya está oscuro. El desfile empezará puntual a las 4 de la tarde para que a las 6 de la tarde ya los niños puedan estar en sus casas.

Recomendó que los directores de las escuelas no dejen ir solos a los niños si no que los directores se responsabilicen en los eventos cívicos de traer a los niños al monumento para que no lleguen solos, sino que cada director llegue con sus niños.