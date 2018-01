A finiquitar o remontar

Mientras que Preventivos va por la segunda final en su historia de Juvenil "A", Cañeros buscará revertir una diferencia de dos goles en la semifinal de vuelta

Iguala, Gro., Enero 13.- El último llamado para estar en la final del Apertura 2017-18 de Juvenil “A” se estará dando esta mañana con el duelo que protagonizarán los conjuntos de Preventivos y Cañeros; al duelo de vuelta de las semifinales los “guardianes” llegan con una ventaja de 2-0 que los pone a las puertas de su segunda final consecutiva en la que buscarán revancha tras lo sucedido en la edición anterior.

Para este encuentro programado a las 10:00 horas en la cancha 2 de la UDI, Preventivos sabe que no es momento para desatenciones, ya que en el duelo de ida generó muchísimas llegadas de gol que fueron desaprovechadas por su ofensiva, incluso erraron un tiro penal que hubiera dejado noqueado a su rival, así que en esta nueva aventura los dirigidos por Raúl Salgado están más que puestos para afrontar una misión que parece estar favorable para su causa.

Por su parte, Cañeros está obligado a tener efectividad en las oportunidades que se le presenten, ya que en su primer encuentro de esta fase tuvo dos opciones que hoy están lamentándose, pero la desventaja de dos tantos lo dejó con vida para seguir esforzándose al máximo, pero conforme pasen los minutos el tiempo será su peor enemigo en caso de no encontrar el gol.

En lo que va del torneo el saldo ha sido negativo para los “leones”, ya que en la fecha 16 la victoria de 5-2 fue para los “guardianes” y la semana anterior en el duelo de ida de las semifinales, el 2-0 mantuvo la hegemonía de Preventivos en este certamen.

En el tercer intento Preventivos buscará mantener su ventaja con la cual podrá instalarse en una final más en su corta historia en esta categoría, mientras que Cañeros desde el Clausura 2015 no está en una final y hoy a toda costa dejará hasta la última gota de sudor para estar en la última cruzada.