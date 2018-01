Monitoreo Político

Estimados lectores excelente fin de semana tengan todos Ustedes, les comento que la situación que ha prevalecido durante los últimos días en una comunidad de Acapulco ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar y por supuesto ha tenido ocupado al gobernador Héctor Astudillo Flores para que la tranquilidad llegue aquella localidad, como todos sabemos el mandatario estatal es un gobernante que siempre ha estado cercano a la gente de las situaciones más complejas que se dan en nuestro Estado, ha tenido el compromiso y la decisión para solucionar los problemas que aquejan a nuestro pueblo guerrerense, ha sido un gobernador que ha estado al pendiente de la gente un gobernador que hace que se cumpla la ley y sobre todo pone todo su empeño para que haya paz y tranquilidad en cada una de las regiones del estado.

En reiteradas ocasiones Héctor Astudillo Flores ha manifestado a los guerrerenses que el gobernador está para ayudar para apoyar y esto se ve reflejado indudablemente en el interés que le ha puesto durante el tiempo que lleva su administración en el cual ha entregado una gran número de obras y acciones en cada municipio que ha visitado además el Ejecutivo del Estado atiende de manera puntual temas complejos que suscitan a lo largo y ancho del territorio guerrerense.

El Gobierno del Estado ha sido muy responsable en su actuar y hoy más que nunca lo ha demostrado al apoyar a los habitantes de la Concepción de esta manera autoridades de Bienes Comunales agradecen al Gobernador Astudillo por apoyarlos y estar con ellos en una situación que por más complicada que fuera se tenía que aplicar la ley tal y como lo ha hecho el mandatario estatal..!!

Pasando a otro tema estimados lectores les comento que la renuncia del ahora exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong era una situación que ya se veía venir era cuestión de tiempo debido a los acuerdos políticos que se harían tiempo atrás dentro del Partido Revolucionario Institucional antes de que se supiera quien sería el precandidato presidencial por este instituto político, no es una sorpresa especialmente para la militancia priista al contrario es una decisión sensata por parte de los grupos al interior del PRI, recordemos que Osorio Chong estaba arriba en todas las encuestas realizadas a todos los militantes del Revolucionario Institucional muy por encima del ahora precandidato Meade sin embargo esto no fue suficiente para el Presidente Peña y bueno como todo buen priista que es tenía que disciplinarse y aceptar o resignarse a declinar esa aspiración política.

Ahora bien el ex titular de Gobernación con todo esa experiencia y con el capital político que cuenta por supuesto tiene asegurado un escaño en el Senado de la República y en su momento como consecuencia de esto no cabe duda de que será el próximo coordinador de la fracción parlamentaria del PRI y por lo tanto seguirá con su anhelado proyecto para la siguiente..!!

Por otro lado ha surgido una gran duda una incertidumbre sobre cuál será el papel de la Fuerzas Armadas en este año que acaba de iniciar creo que es un tema que vale mucho la pena analizar sobre todo por la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Interior que como ya se los he comentado no es la sola Ley de Seguridad Interior la que habrá de solucionar los problemas de Seguridad Pública en nuestro país pero también entender que con la sola puesta de la esta Ley no vamos a tener unas Fuerzas Armadas distintas es decir, abusivas o represivas o con injerencias donde no tienen que ver esto debemos de entender de manera correcta y esto se vuelve un reto para la Fuerzas Armadas y un reto en el sentido de que de todas formas van a seguir en las calles haciendo estas labores de seguridad como lo hemos visto en diferentes estados de la República lo ésta es la parte del reto principal como poder sobrevivir o convivir con una Ley que tiene que entrar en vigor y que debe de aplicarse por parte de gobernadores y alcaldes pero por otro lado las Fuerzas Armadas continúan dando a la gente esa solución efectiva que ninguna otra institución en materia de seguridad se le esta dando.

Otro de los factores y retos para las Fuerzas Armadas sin duda alguna serán las elecciones de este año 2018 y ¿por qué? Porque no queda solamente en la protección desde los paquetes electorales no, esto debemos de entenderlo bien, puede riesgos en donde “algunas personas inconformes” no permitan en diferentes lugares en el país sobre todo en municipios haya votación o bien traten de presionar a los electores para que voten por tal y cual candidato, precisamente la acción de las Fuerzas Armadas en materia de Seguridad Interior y en coadyuvancia en la parte de la seguridad pública es la que va a servir para que este tipo de fenómenos no se den; por eso creo que los retos entre otros son muchos y grandes para la Fuerzas Armadas en nuestro país..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimoooooooooooooo..!!