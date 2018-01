Polarizando posturas

Ahora que todo mundo trae el cabello suelto queriendo ser protagonista simplemente porque su ego se lo exige, están pasando cosas que la verdad dan pena. Pena porque se ve cada rato cómo personas que a primera vista parecen sensatas y de pronto ¡Oh mi Dios! Como cualquier hijo de vecino, ya hablan de sus aspiraciones para ser políticos… ¡qué bárbaros!

En este espacio hemos comentado de la tambaleante posición del sistema de partidos en nuestro país. Que están al borde del colapso. Motivos, causas y razones, no las vamos a tocar en esta ocasión. No por el momento. ¡Claro que todo ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos vigentes tiene derecho de aspirar a ser alguien en la vida! ¡De eso no cabe la menor duda! Pero de ahí a que de pronto salga con sus jaladas de querer ser ¡¡ un político…! Por favor…y lo pésimo y bochornoso, querer ser de los políticos más aberrantes, de caricatura, vamos… de pena.

Bueno, resulta que el sistema de partidos se encuentra en crisis, y crisis que a mediano plazo seguramente serán desplazados por otro sistema político. En la próxima contienda de este año, se están dando alianzas, acuerdos, coaliciones etc., como pocas veces las hemos visto. El agua con el aceite, el aceite con los extremos, los extremos con otros extremos, en fin, algo atípico. ¿Motivo y razón? ¡El bendito y sagrado poder!

En aras de conseguir unir fuerzas diversas y hasta encontradas y antagónicas, hacen a un lado sus documentos básicos en el caso de los partidos políticos, documentos que en alguna ocasión defendieron a capa y espada y sobre todo, fue el motivo y razón de ser.

De los diversos actores políticos con miras al 01 de julio de este año, solo tratan de resaltar lo negativo que pudieran tener, cierto o no, lo subrayan y lo exhiben pretendiendo avanzar en sus objetivos y fines, cuando en realidad lo único que sí consiguen es enrarecer el clima político preelectoral de momento, semanas más tarde será, se infiere, más contundentes los ataques entre quienes aspiran a ser representantes populares.

Las artimañas que se esmeran en poner en práctica para demeritar a sus adversarios solo muestran el nivel que tienen. Desafortunadamente lo propositivo lo relegan a un tercer nivel. En caso que lo hubiere desde luego.

Bien dice la Vox populi, por eso estamos como estamos…La instancia que debiera arbitrar este proceso está de espectadora. Bien gracias. No olvidar que también en la omisión se cometen delitos de carácter electoral. ¿Acaso esperan que los extremos choquen y suceda lo que nadie quiere que pase? Porque bueno, pudieran decir que lo que presenciamos es normal. ¿Normal? En sociedades donde los actores políticos intervienen son regulados y en su caso, sancionados por la instancia correspondiente. Pero bueno, si no quieren hacer su chamba o desconocen lo básico y elemental por estar ocupados en otras actividades, allá ellos.

Mientras tanto… que tenga usted, ¡¡un excelente fin de semana!!