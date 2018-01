Contexto Político

A César, Efraín y Manuel Flores Maldonado, mis condolencias, por el fallecimiento de Doña María Maldonado Díaz (qepd)

Dentro de los próximos días tendrá lugar un fenómeno que, por lo regular, ocurre cada tres años: decenas de solicitudes de licencia en el Congreso local. Y no solamente lo harán algunos alcaldes y diputados, sino también síndicos y regidores que buscarán contender por otro cargo de elección popular.

La mayoría de los alcaldes pretenden reelegirse, pero no todos tendrán el aval de los partidos que hace tres años los postularon. ¿Por qué? Muy sencillo. No todos han dado el ancho y enfrentan serios cuestionamientos por el manejo de recursos públicos.

Los que logren el respaldo de sus partidos y ganen nuevamente en las urnas, consolidarán su trayectoria política y serán tomados en cuenta en 2021.

Ojalá más regidores y síndicos se registren en este proceso electoral para contender por sus respectivos distritos y lleguen a ser integrantes de la LXII Legislatura local.

Respecto a los que actualmente conforman la LXI Legislatura, es necesario señalar que no todos buscarán la reelección; es más, nadie ha levantado la mano.

La mayoría pretende las presidencias municipales de donde son originarios o llegar al Congreso de la Unión.

Hasta el momento solamente dos legisladores han solicitado licencia. Me refiero al priista Saúl Beltrán Orozco, señalado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y ser el autor intelectual del homicidio de un trabajador del Ayuntamiento de San Miguel Totolapan. Y desde que solicitó licencia (mayo de 2017) desapareció de la escena pública, como si se lo hubiera tragado la tierra. ¡Zas!

Sebastián de la Rosa Peláez, del PRD, es el otro integrante de la LXI Legislatura que pidió permiso (12 de septiembre) para dedicarle tiempo completo a su pretensión de ser postulado por su partido como candidato al Senado de la República. Lamentablemente al “Zorrillo” (así le dicen de cariño por su característico mechón blanco) le afectó la alianza que el PRD hizo con el PAN y Movimiento Ciudadano (MC) y la tan cacaraqueada equidad de género. El que ha estado abiertamente en campaña por la Alcaldía de Acapulco, es el coordinador de la fracción parlamentaria de MC, Ricardo Mejía Berdeja, quien cree que hablar bonito en tribuna le generará votos para ganar la elección. Mal, muy mal. Pero bueno, soñar no cuesta nada.

El suplente del coahuilense Mejía Berdeja es Julio César Bernal Reséndiz, actual director general del Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Guerrero (Fampegro), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Bernal Reséndiz tiene experiencia en el servicio público y milita desde hace más de 10 años en el partido que lidera Luis Walton Aburto. No hay duda que realizará un buen papel como legislador.

Llama la atención que las coordinadoras de las principales fracciones parlamentarias, Flor Añorve Ocampo (PRI) y Erika Alcaraz Sosa (PRD) sean consideradas para contender por los municipios de Taxco de Alarcón y Tixtla de Guerrero, respectivamente. También es necesario precisar que varios de los legisladores improductivos (los que no presentan iniciativas de ley y no debaten en tribuna) andan movidos en sus municipios entregando despensas, láminas, cemento y juguetes. Resulta que no quieren vivir fuera del presupuesto. Aunque su futuro político dependerá de las relaciones que tengan con el poder y el voto de los electores. Por lo tanto, estaremos atentos de las solicitudes de licencia que se presenten en el trascurso de estos días en el Honorable Congreso del Estado.

TOÑO GASPAR, EL FAVORITO DEL PRD

El ex síndico y ex diputado local, Antonio Gaspar Beltrán, se perfila para abanderar la alianza PRD-PAN-MC a la Presidencia Municipal de Chilpancingo. Toño Gaspar –como lo conocen popularmente– encabeza los sondeos al interior del PRD y, a diferencia de hace tres años, tiene más posibilidades de alzarse con el triunfo en la capital guerrerense e inaugurar la alternancia. La mala administración encabezada por Marco Antonio Leyva (MAL) ha generado el hartazgo de los ciudadanos hacia el tricolor y ver con buenos ojos el proyecto que representa el ex legislador.

Comentarios: E-mail: efrain_flores_iglesias@hotmail.com; Facebook: Efraín Flores Iglesias; Twitter: @efiglesias