El respetado y reconocido periodista Salvador Borrego Escalante, quien emprendió el viaje al éter eterno a la edad de 102 años, el pasado 8 de enero, en calma y lúcido hasta el último suspiro, fue un controvertido escritor en cuya obra: 53 libros y más de 243 ediciones, dejó plasmado su simpatía y defensa del nacionalsocialismo y en ese tenor fue un exponente del revisionismo histórico sobre el holocausto de la Alemania nazi.

De acuerdo a nuestra defensa de las libertades de prensa y expresión todos los interesados en el tema, como lo han hecho, pueden discutir al prolijo literato, sin embargo nadie puede con justeza dejar de reconocer al maestro de generaciones de periodistas.

Borrego Escalante, fue el primero crear talleres para los reporteros en la década de los 40s, y su libro “Periodismo Transcendente”, que fue de texto cuando cursamos la carrera en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, salvo la segunda parte dedicada a la edición de los rotativos, que resulta obsoleta por razones obvias, el demás contenido es absolutamente vigente, de ahí nuestras frases: “Al fondo y a la transcendencia de los hecho”, las de los colegas, licenciado Teodoro Raúl Rentería Arróyave: “Ejercicio diario de Periodismos Transcendente, y del maestro Gustavo Rentería Villa, “Hagamos noticias para un mejor México”.

Salvador Borrego al igual que su hermano y uno de sus sobrinos, me honraron con su amistad; me acercó, es de reconocerlo, otro colega amigo, Luis Reed Torres. Hace pocos años fue nuestro invitado especial a una de las sesiones comida de nuestro Club Primera Plana, era un convocante nato, como en las plazas de toros, no cabía ni un alfiler más.

Todavía, también, hace tres o cuatro años nos encontramos en el Paseo de la Reforma, exacto en la acera que correspondió a la sede del antiguo Excélsior, donde también hizo historia y fue director de la Segunda edición del que fuera el Periódico de la Vida Nacional, platicamos de muchos temas y le volví a proponer que adecuara o actualizara “Periodismo Transcendente”, que a la fecha le dije es mi libro de cabecera, sobre todo suprimir la parte técnica de la edición de periódicos, no le disgusto la idea, sin embargo, ya no se pudo llevar a cabo.

De la triste partida, pero a la vez saber que el maestro, Salvador Borrego, nos vivió 102 años, me enteré, como debe ser por tres colegas profesionistas: José Antonio Aspiros Villagómez, Francisco Salinas Ríos y Virgilio Arias Ramírez.

Toño escribió. “ Falleció el autor de Periodismo trascendente y Derrota mundial, Salvador Borrego Escalante. No imaginaba que fuera tan grande de edad. Lo conocí hace unos años en una comida del Club Primera Plana; era muy huraño… Su “Periodismo Trascendente” fue uno -y muy valioso- de mis libros de texto en la Escuela ‘Carlos Septién’, lo mismo que de muchas generaciones antes y después que la mía, me parece que también en la UNAM”. Después Aspiros, escribió un artículo más documentado.

Derrota Mundial, su libro más editado, para los jóvenes de nuestra época, anteriores y posteriores es de lectura obligada. Fue propuesto a destiempo para ser galardonado con la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, obvio que no se la otorgaron. Me uno a los homenajes, que sobre todo en el extranjero le han y le siguen rindiendo a Salvador Borrego Escalante, maestro non de generaciones de periodistas. In Memóriam.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org