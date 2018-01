Una investigación a fondo es lo que se debe hacer acerca de lo sucedido en los bienes comunales de Cacahuatepec.

Dilucidar lo que pasó debería ser una prioridad para las autoridades y para que la población quede conforme con los resultados, incluidos los organismos gubernamentales y no gubernamentales de defensa de los derechos humanos.

Vemos como la gente interesada el tema se ha ubicado en dos bandos: quienes apoyan a la policía comunitaria y a los hermanos Suástegui, y quienes los rechazan, acusándolos de violentar la paz de esos pueblos.

Algunas poblaciones se dicen rehenes de la Cecop y su comunitaria y otros desde fuera exigen que los Suástegui sean liberados, porque les ven una aureola de luchadores irredentos, enemigos del gobierno y de la ley.

Hay quienes pretenden ver una intención política relacionado con la construcción de la presa La Parota, aunque ese no parece ser el asunto central.

No hay que soslayar la intervención oportuna del gobierno del estado y el grupo de coordinación Guerrero, que actuaron para detener las agresiones entre ambos bandos, y quizá con ello se redujo el número de muertes.

Aunque resulta penoso que durante la intervención de las corporaciones policíacas, éstas mataran a tres comunitarios, supuestamente porque les hicieron frente. No obstante, las cosas pueden pasar a mayores si no desarman a la ciudadanía de esa zona, porque caldeados como están los ánimos, todo puede pasar.

El gobernador ha insistido en que está para ayudar y apoyar y no para pelear.

Señaló que en este caso había dos opciones: “Una no acudir, no ir, dejar que se siguieran agrediendo entre ellos o ir y actuar conforme a la ley y participar. Hicimos lo que nos correspondía, por supuesto a todo esto hay que cuidar el respeto a los derechos humanos y hay que cuidar que la ley se atienda y que la ley se cumpla en eso no tiene que haber dudas”.

Son 47 pueblos de Cacahuatepec los que rechazan la liberación de Marco Antonio Suástegui, y han anunciado bloqueos a la carretera federal para hacerse escuchar, porque a este líder ya lo defienden organizaciones de derechos humanos, como Tlachinollan, pero éstas en ningún momento piden también sean castigados quienes asesinaron a las seis personas por los comunitarios en la madrugada.

Es decir, solo ven a quienes quieren ver y los otros, los que han caído por las acciones de los comunitarios, no existen porque erróneamente los ubican del lado oficial, y por eso carecen de valor.

¿O será que esos muertos no les representan ganancia alguna?

Vale la pena destacar lo dicho por el gobernador durante la toma de protesta de la nueva dirigencia del grupo Aca.

Afirmó que “está siempre pendiente de Guerrero, pero también de Acapulco. Quiero reiterar mi absoluto compromiso con este importante municipio, lo reitero frente al representante del presidente municipal, frente a la representación de los otros poderes y frente a un grupo importante de hombres y mujeres representativos de Acapulco”.

Dijo “que no se pueden distraer, por el contrario, siempre deben estar atentos y dispuestos a ayudar, pero sobre todo, a que se cumpla la ley, para lograr una verdadera armonía social.”

Insistió en su disposición de “ayudar, para que Acapulco sea mejor en obra pública, en infraestructura. Que sepan ustedes que el gobernador tiene toda la disposición posible y a nuestro alcance, hará todo lo que me corresponda para que sigamos teniendo un Acapulco más bonito, más ordenado, más bien presentado.”

RESPECTO A ESTE CASO, EL ALCALDE DE ACAPULCO, Evodio Velázquez, calificó como bueno que el gobierno del estado haya determinado el desarme de la policía comunitaria, porque dijo que debe regularse, y no se debe permitir en una ciudad turística como Acapulco.

Su gobierno ha colaborado con el gobierno del estado y del Grupo Coordinación Guerrero, señaló el alcalde porteño. Evodio Velázquez adelantó cambios en las secretarías del ayuntamiento para reforzar este tramo que resta de su gobierno, aunque el alcalde debe saber valorar el trabajo que se realiza en la secretaría de Obras Públicas, cuya titular ha estado a la altura con la elaboración de los proyectos de gran envergadura e iniciado algunos con la intención de darle un nuevo rostro a Acapulco, como el edil lo ha planteado para este año, con el que piensa cerrar fuerte en algunas de sus acciones.

Aunque se sabe que Evodio tiene como proyecto buscar su reelección por parte del Frente conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, es clara la intención de Ricardo Mejía Berdeja de dinamitar esta alianza, al registrarse como aspirante a la presidencia municipal, aunque no tenga esperanza alguna para ganar.