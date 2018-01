Frank en su tinta

LO DIJO el dirigente estatal del PRI, partido al que (se supone) todavía pertenece Marco Antonio Leyva Mena. El líder Heriberto Huicochea Vázquez afirmó: “Es una irresponsabilidad e incongruencia que el al-calde con licencia de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, pre-tenda volver al cargo porque no puede estar jugando”. Y sentenció: “Si Leyva Mena está pensando el volver, en el Congreso local se dará con-tinuidad al juicio político para la revocación de mandato y se va proce-der contra él”. El mensaje es claro: En el PRI ya no quieren a Leyva Mena y la orden desde “arriba” es que no regrese a despachar al pala-cio de Chilpancingo. El pecado de don Marco Antonio fue haber desa-fiado al “primer priista del estado”. Extraño en él, porque ya había si-do dirigente estatal del PRI y diputado local, y conoce muy bien los cá-nones tricolores. Simplemente enloqueció……… POR CIERTO, tam-bién están en contra del regreso de Marco Antonio Leyva los empresa-rios de la capital, los comerciantes, los trabajadores del ayuntamiento, los síndicos y regidores, los diputados y hasta sus propios “compañe-ros” priistas…….. EL PRESIDENTE Enrique Peña Nieto tomó protesta este miércoles a Alfonso Navarrete Prida como secretario de Goberna-ción; a Eviel Pérez Magaña como nuevo secretario de Desarrollo Social; y a Roberto Campa Cifrián como nuevo secretario de Trabajo y Previ-sión Social. Los cambios se dan en pleno proceso electoral y ante la sali-da de funcionarios que van en busca de cargos de elección popular, co-mo Miguel Ángel Osorio Chong……… LA RENUNCIA del guerrerense René Juárez Cisneros a la sub-secretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación desató especulaciones en Iguala, ya que corrió la ver-sión de que podría regresar al Senado y, en ese caso, Esteban Albarrán Mendoza regresaría como presidente municipal. Habrá que espe-rar……. LOS PERREDISTAS Lázaro Mazón Alonso, Oscar Díaz Bello y Roberto Salazar Rodríguez ofrecieron este miércoles un convivio a los periodistas de Iguala con motivo de su día. Más tarde se integraron los regidores Roberto León Beltrán y Martha Eugenia Todd Mena…… EL MÉDICO Miguel Ángel Catalán Chávez mantiene su aspiración por la candidatura del PRD a la presidencia municipal de Tepecoacuilco, la cual también busca el joven Fenyase Castrejón, secretario de la Co-duc…….. SIMPLE dato: Profeco informa que ha detectado aumento en los precios de algunos productos de la canasta básica, como el huevo, la carne, el pollo y algunas verduras……. PUNTO.