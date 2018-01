Madruguete en registro del candidato a presidencia de "Proyecto por Iguala"

Iguala, Gro., Enero 11.-

Javier Brito Salgado, integrante de la organización “Proyecto por Iguala”, denunció ante medios de comunicación el “madruguete” que hicieron el perredista Mario Castrejón Mota y Félix Antonio Zepeda Pineda, luego de que registraran ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) a Héctor Velino Rodríguez Leyva, presidente de la delegación Cruz Roja como candidato independiente por esta organización, pese a que él había sido designado en asamblea como candidato a la presidencia por este el proyecto.



Brito Salgado explicó que desde un principio, dijo que las cosas se harían transparentes hacia la ciudadanía, por tal motivo le sorprendió que el día que iba a realizar su registro ante el IEPC estuviera ahí Héctor Velino junto con las personas del proyecto que lo respaldaban, “tiene un año este proyecto, yo tengo cuatro meses y nunca lo había visto (a Velino). Alguien hizo todo esto a espaldas de un servidor”.



Brito Salgado reiteró que él fue asignado en asamblea como candidato a la presidencia municipal por el “Proyecto por Iguala”, para participar en los próximos comicios, sin embargo, media hora antes del registro ante el IEPC, Mario Castrejón Mota y Félix Zepeda registraron a Héctor Velino Rodríguez Leyva como candidato, “sólo quiero decirle a la ciudanía que yo no quiero ocultar nada, no se tomó en cuenta la asamblea”. Dijo que este “madruguete” molestó a más de 50 empresarios que conforman el proyecto, por no respetar la decisión tomada.



Brito Salgado expresó que “siempre he sido transparente y creo que en política es muy difícil ser transparente y no les funcionó a estos personajes que me quisieron utilizar, por eso dije si algo pasa, hablaré claro a la sociedad”, en ese sentido lamentó que no se respetó la voz de quienes conformaron la asamblea para designar al candidato independiente.



Por último dijo que continuará trabajando por Iguala, pero siempre con trasparencia hacia la ciudadanía y en próximos días analizará si continuará o no en el “Proyecto por Iguala”.