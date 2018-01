Manual para perversos: Convivio navideño

“Profe: queremos que nos acompañe a una comida que hemos organizado para usted con motivo navideño”, me dijo Sonia, acercándose al escritorio para dejarme sentir su perfume fresco y juvenil.



“¿Quiénes la han organizado?”, le pregunté con la certeza de saber de qué se trataba.



“Aquí están sus nombres”, me dijo deslizando un papel sobre el escritorio, “¿verdad que sí nos acompañará? ¡Ándele, anímese! Ya sabe que lo queremos mucho…”



Claro que acerté. Se trataba de seis de mis alumnos, en esta escuela superior, que tenía pocos años de haberse fundado, y yo dos de haber sido aceptado, como maestro, después de haberle dado una lanita al dirigente sindical de esa época.



Por supuesto, estos seis alumnos, entre los que se encontraba Sonia, habían obtenido una muy baja calificación en el examen final del semestre y no alcanzarían al menos sesenta puntos.

Eran dos hombres y cuatro mujeres. Lucio, Manuel, Raquel, Fanny, Lupe y

Sonia. Seguramente, ellos se habían informado muy bien de que iba a estar cabrón que pasaran conmigo, si no era mediante un arreglito.



“Pues, muchas gracias, sólo que tal vez haga falta un vinito, al menos, ¿no?”, le dije como para que entendiera que una comida no era suficiente.



“Sí, profe; usted diga de cuál toma. Además, claro, le daremos su regalito de navidad. Le va a gustar, ya verá. Si gusta lleve a su novia.”



“¿Dónde y cuándo? Porque ya ven que tengo mucho trabajo. Debo entregar sus calificaciones el lunes…”, le respondí con un tono de advertencia.



“¿Qué le parece el viernes, a la hora que usted diga?”



“Está bien. Apunta en este mismo papel la dirección y yo llego, como a las cinco. Iré solo.”



Así quedamos y, claro, con la confianza de que sabrían corresponder, de inmediato corregí sus calificaciones para apoyarles, por su buen gesto, para que alcanzaran ochenta puntos en su calificación semestral.



Cuando llegué a la casa de Lucio, que vivía por donde está ahora la Cd. Industrial, me di cuenta de que era una casa muy humilde; los chavos se encontraban solos y tenían todo preparado.



Un rico mole rojo, acompañado de unos tragos de tequila, fueron suficientes para crear un ambiente de camaradería entre los muchachos y yo. Después de terminarnos la botella, fueron a comprar cervezas y nos pusimos a cantar con un karaoke que habían instalado con una computadora de escritorio que usaba Lucio para realizar sus trabajos escolares.



Como era diciembre, pronto oscureció y tres de las muchachas se tuvieron que retirar; no sin antes, darme mi besito en la mejilla y las gracias por haber aceptado convivir con ellos.



“Sonia le pedirá algo, maestro, ojalá se pueda”, dijo Fanny al salir.



“No te preocupes, yo me arreglo con ella”, le respondí con un tono sarcástico y de doble sentido.



“Vamos a comprar cervezas, profe, ¿gusta que le traiga un cigarro?”, me dijo Manuel recogiendo unos envases que habían quedado en el piso.



“No fumo, muchachos. Gracias. Vayan por las cervezas, aquí los esperamos, no se preocupen si se tardan”, les dije, mirando a Sonia con intención y recibiendo de ella una sonrisa pícara que para mí fue toda una promesa.



Efectivamente, inmediatamente que salieron sus compañeros, Sonia fue hacia la puerta y le puso seguro; entonces, le subió volumen a la música, se acercó a mí y me tomó de la mano. Intuí de qué se trataba y me dejé llevar a uno de los cuartos de la casa. Ahí, sin palabras, me abrazó y me comenzó a besar de forma tan apasionada que me oscureció la razón y me dejé llevar.



“¿Verdad que nos vas a ayudar con nuestras calificaciones?”, me susurró en el punto más intenso de la pasión que se había desbordado sobre la cama.



“Ya está hecho”, fue lo único que dije y me sumergí en la hoguera.



Después, no supe ni cómo llegué a mi casa, donde vivía, solo, con mis padres.



El lunes, lo primero que hice fue preguntarle a Lucio sobre el final del convivio.



“¡Huy, profe!, Manuel lo llevó. Usted le dio las llaves de su vocho para que manejara. La verdad, la pasamos bien. Ya nos dijo Sonia que nos va a ayudar. Cuando guste nos echamos otra fiestecita, nomás nos dice.”



No le pregunté más. Mi único deseo era que todo quedara en el recuerdo.



No fue así. Un mes después, Sonia me dejó un papel en la bolsa de mi camisa.



Al subirme al carro, lo leí: “No me ha bajado mi regla. ¿Qué vamos a hacer?”



Mi respuesta la tuvo por la tarde. La busqué en su casa para pedir su mano.



Nos casamos al mes siguiente; pero yo busque trabajo en otro lado.



Hoy somos padres de una linda muchachita que a sus veinte años nos ha dado muchas alegrías; pero ayer me llegó con una petición:

“Papá: ¿me das permiso para ir a un convivio navideño con mi maestro de matemáticas? Será en la casa de Perla y estaremos varios compañeros.