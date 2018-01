Demolición de edificios de la ESPI, casi al 100%: Samperio

Iguala, Gro., Enero 10.-

Casi el 100 por ciento de la demolición de los edificios de la Escuela Secundaria “Plan de Iguala” (ESPI), se ha llevado a cabo y se espera que pronto se inicie la construcción de estos para ser utilizados por la población estudiantil.



Al respecto, el director de esta secundaria, Miguel Pedro Samperio Figueroa, dijo que en entrevista que está prácticamente terminando el proceso de demolición de los tres edificios que resultaron dañados por el sismo del 19 de septiembre del 2017.



Agregó que hay otros dos edificios que están valorados por las autoridades de Protección Civil nacional, estatal y local, los cuales se encuentran en buenas condiciones, "y estamos en espera de que se nos convoque para conocer los planos, la maqueta y saber cómo serán los nuevos edificios, no sabemos si van a ser dos o tres edificios que alberguen las nuevas aulas, cómo será el diseño, cómo serán distribuidos, no lo sabemos aún, porque no nos han llamado para conocer el proyecto de construcción”.



Samperio Figueroa dijo que lo único que sabemos, es que de acuerdo al proceso de demolición, se hizo un inventa

rio de las necesidades de la institución y van a reponer las áreas que se dañaron y se demolieron, que fueron 16 aulas, 2 laboratorios, se van a construir 2 aulas de Matemáticas, 2 aulas de Medios, 2 talleres, el de cómputo y el de Dibujo Técnico y el área de oficinas.



También están contempladas las oficinas administrativas, la de archivo de la dirección de la ESPI, la dirección de la “Juan B. Salazar”, el área de administración de la “Juan B. Salazar”, que estaba en la planta alta, es decir, el censo es claro de los daños que había en ese edificio administrativo.



Dijo que de manera extraoficial le informaron que probablemente no construirían 3 edificios, sino 2 de 3 plantas y que afortunadamente el espacio lo va a permitir, porque también contemplan la posibilidad de dejar un área de seguridad, un punto de reunión y si el espacio lo permite, dos canchas de basquetbol.



Por último en relación a la fecha del inicio y la entrega de la escuela reconstruida, informó el director de esa institución, “primero nos comentaron que el edificio se demolería en un mes y sobrepasó ese tiempo, aún no inician la construcción y lo que nos comentaron, es que esta obra, una vez iniciada, tenga un tiempo de un año, o año y medio para su entrega y si bien nos va, sería para mediados del 2019 o fines del mismo año y darles el tiempo necesario para que sea una buena obra, duradera, de mucha calidad y segura”, consideró.