Frank en su tinta

USTED elija su gasolinazo. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, justificó el impopular incremento al precio de la gasolina al afirmar que la reforma energética “empoderó” a los mexicanos, pues les permite elegir los precios de las 30 marcas de gasolina que ahora se venden en el país. Es decir, entre todas las gasolinas caras usted puede elegir a la menos cara y siéntase suertudo. ¿Qué más quiere? Ahora que si quiere presumir a sus amigos y seguidores en redes sociales (así como cuando sube fotografías de platillos caros), puede comprar de la gasolina más cara y publicar la foto. ¡Qué afortunados somos los mexicanos con esa gama de opciones que tenemos para comprar gasolina! Está cara, pero hay cara-cara, cara-mediana y cara-barata…….. EN UNA conferencia ante el cuerpo diplomático mexicano, el funcionario también presumió los beneficios económicos de la reforma energética, que la administración en Enrique Peña Nieto implementó a principios del sexenio con el apoyo del PAN y el PRD. ¿Beneficios económicos de la reforma energética? ¿Cuáles? ¿Dónde están? ¿Quién se quedó con los míos? A miles de bolsillos no han llegado. ¿O de qué país habla el secretario de Energía? Como dice el clásico: ¡Qué alguien explique!......... OTRO duro (y directo) golpe a la economía de los mexicanos será el aumento del precio del taco. Sí, el taco, el típico bocado que encontramos en las esquinas o a media calle en la mañana, en la tarde y en la noche. Lo mismo de “canasta”, de barbacoa de res, de chivo, de caballo y hasta de perro, que los de “carnitas”, al pastor, al carbón, de tripa o de suadero. Y es que, cuando menos en Guerrero, los taqueros ya anunciaron que, en el momento en que los molineros aumenten el precio de la tortilla, ellos incrementarán la tarifa del sabroso taco. ¿Y ahora quién podrá defendernos? O simplemente hay que volverse vegetarianos…….. LLEGÓ por Inbox: “Amigo Frank, buenas tardes, para comentarte que el día de hoy fui a pagar a finanzas del gobierno del estado (en Iguala) la tenencia de mi vehículo y me encuentro que no hay servicio, hasta nuevo aviso. ¿Tú no sabrás hasta cuando hay servicio? ¿O siguen de vacaciones? RESPUESTA: “Hola Frank, buenas tardes, te informo que el motivo por el cual no estamos dando servicio al público es porque no nos ha llegado la papelería de este año 2018 y el sistema todavía no lo actualizan también de este año. Al parecer ya nos darán todo esto a más tardar este jueves 11 de enero del 2018. Le pedimos a la ciudadanía su comprensión. Por el momento te agradezco tu apoyo con los comentarios al respecto y gracias. Tu amigo Fulberto Flores Sotelo, Oficial Mayor de Finanzas del Estado en Iguala”……… EN EL TEMA electoral, en Iguala hay que seguirle la pista a la joven Tania Fabiola Jiménez Mastache. ¿El motivo? Porque la dirigente municipal del Organismo Nacional de Mujeres del PRI (ONMPRI) está en la ruta de formar parte de la planilla del PRI a la alcaldía, ya sea como candidata a síndica o a regidora…….. SIMPLE dato: Este miércoles se conmemorará el 197 aniversario del Abrazo de Acatempan en ese pueblo municipio de Teloloapan. El programa incluye la escenificación del abrazo que se dieron Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide el 10 de enero de 1821 como un primer paso para el Plan de Iguala (el 24 de febrero de ese mismo año)…….. PUNTO.