Revista de la Semana

A mis contados y muy queridos lectores les deseo de corazón que sus propósitos sean una realidad, pues yo espero que los próximos once meses inevitables para el término del gobierno de Peña Nieto transcurran lo más rápido posible, pues la presente administración federal, con sus contadas excepciones pasará a la historia de México, como una de las más corruptas, cínicas, ensangrentadas, ineficientes y autoritarias de las que se tenga memoria.

Y es que, de tumbo en tumbo va el gobierno peñanietista. Y dígame si no es cierto, el pacto que Meade urdió con precipitación para intentar poner un paliativo al tristemente célebre gasolinazo de enero de 2017 cayó como piedra que se arroja al Pozo Meléndez. Pretendió calmar con aquel Acuerdo la irritación popular, pero equivalió a tratar de contener las cataratas del Niágara con un tapón de sidra. Y ahora Meade dice que el precio del producto se determina internacionalmente.

Pero, antes, la pregunta que formuló el Presidente en su mensaje de Año Nuevo de hace un año: ¿Qué hubieran hecho ustedes’ resultó patética. En un gobernante una expresión así es señal clara de atolondramiento, de incapacidad, de pérdida de liderazgo un gobierno así, tan vacilante, tan sin rumbo, tan necio y –para colmo- por una parte tan dependiente de un Videgaray que como Secretario de Hacienda hundió al país y por otra, tan sumiso a las señales provenientes del arrogante Trump.

La lista de tumbos es larga y ominosa: el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, donde entre otras irregularidades la SCT gastó 115 mdp en supervisar la obra, servicios que de nada sirvieron; el desvío de recursos que reveló la Estafa Maestra; las redes de corrupción operadas por los gobernadores de al menos diez estados con la probable complicidad de la< SHCP; 36 asesinatos de periodistas; el descabezamiento de las instituciones de procuración de justicia; el rotundo rechazo de José Antonio Meade a que hubiera una Contraloría ciudadana que vigilara el destino de las donaciones para los afectados de los sismos de septiembre; la promulgación de la Ley de Seguridad Interior repudiada por más de medio centenar de organizaciones nacionales e internacionales.

Y no, no trato de empezar el año desgarrándome las vestiduras, pero el año que pasó ha sido el más violento del que se tenga registro con más de 21 mil muertes dolosas según el INEGI y como dice Mauleón, el incendió ya comenzó en 2018 –no sólo en Atoyac, también en Chihuahua- y esto producto de una estrategia que no ha dado resultados ni los dará.

Por otra parte, la Economía no crece según el Foro Económico Mundial debido a la corrupción, la criminalidad, la impunidad y la ineficiencia gubernamental.

Pero, la cifra más preocupante es la que se refiere a la calidad de nuestro sistema educativo, donde, de acuerdo a la OCDE tenemos más del doble de reprobados en matemáticas.

Quiero aclarar que, si abordo temas nacionales es porque estamos en un año de decisiones trascendentes y es necesario tener bien claro por qué y por quién hay que votar. Tampoco pretendo que la ira y el hartazgo social mucho más que justificado que padecemos, se convierta en un voto de castigo en contra de México al votar a favor de López Obrador, lo cual propiciaría que en breve plazo, llegaríamos a extrañar a Peña Nieto,

Los psicoanalistas dicen que para afrontar la adversidad, salir adelante y superarla se requiere de paciencia, esfuerzo, optimismo, esperanza, fortaleza, valor y carácter para no rendirse, dejar de lado lamentaciones, superar el mal momento, aprender de ello y centrarse en reconstruir, otra vez, la vida.

Si así actuara Peña Nieto, este sería el momento en que, si no para saldar su deuda, sí para rebajarla y dejársela renegociada al nuevo gobierno, pero como carece del temple, ya desde hace unos meses no piensa más que en las elecciones de julio para seguir gobernando.

Lo mismo puede decirse de los diputados y senadores que desafortunadamente parecen unos peleles, pues siguen los dictados del gobierno y no del pueblo al que representan. Les quedan ocho meses para sacar de la congeladora varias iniciativas como la de Propaganda Gubernamental, la ley de Adquisiciones y Obra Pública y los nombramientos que hace tiempo caducaron como el Procurador, el Fiscal General, el Auditor Superior, el Fiscal Anticorrupción, los 18 Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, así como otros tantos Magistrados y directivos.

Esto no es pesimismo ni mala voluntad es advertir lo mal que va el país y la falta de aptitud de quienes ejercen el poder para ponerlo en un mejor camino. Esperamos que el mal ánimo que priva entre la gente no se traduzca en más y mayores actos de violencia… muchos me preguntan ¿qué hacemos? Lo contrario de la adversidad es la felicidad, la prosperidad, la buena disposición. Es lo que espero para todos. Ninguna de ellas viene sola. Hay que luchar para que los que nos rodean y nosotros mismos las alcancemos y vivamos en paz.