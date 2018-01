Segunda y última parte

En una parte del libro, “Fire and Fury: Inside the Trump White House”, “Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump”, el autor Michael Wolff, afirma que al magnate-presidente, “Le llaman idiota”. “Le ven como un niño” y le llaman “idiota”, y su ex estratega en jefe, Steve Bannon, cree que el mandatario ha “perdido” la cabeza.

Ante tal afirmación, Trump, sin recato alguno, se definió como “un genio muy estable”, en efecto, llegó al autoelogio desmedido con esta frase: “Pasé de ser un muy exitoso empresario, a una gran estrella de televisión y a presidente de Estados Unidos. Creo que esto se calificaría no como inteligente, sino como genio”

Respetados lectores y radioescuchas: ante tal desfachatez, les entregamos las restantes 8 frases del libro de Wolff que irritaron a Trump

Ivanka nutre ambiciones presidenciales

8. “En un ejercicio de equilibrar riesgo y resultado, Jared (Kushner) e Ivanka (Trump) decidieron aceptar cargos en el West Wing de la Casa Blanca contrariando el consejo de prácticamente todas las personas que los conocen. Fue una decisión conjunta de la pareja y, en algún sentido, un trabajo conjunto. Hicieron un acuerdo: si en el futuro surge la oportunidad, ella será quien disputará la presidencia. La primera mujer en ser presidente de Estados Unidos, pensó Ivanka, no sería Hillary Clinton: sería Ivanka Trump”.

Trump teme ser envenenado

9. “Tiene desde hace mucho tiempo el miedo de ser envenenado. Es la razón por la que le gusta tanto comer en McDonald’s: nadie sabe que va a ir y la comida es preparada sin esa información”.

Rupert Murdoch y lo que piensa de Trump

10. “Que idiota de mierda”, exclamó (el magnate de los medios de comunicación Rupert) Murdoch al colgar el teléfono”.

George W Bush sobre el discurso de Trump

11. “Eso ha sido una mierda muy extraña”.

Aprendiendo la Constitución

12. “Al inicio de la campaña, el auxiliar Sam Nunberg fue enviado a explicarle la Constitución al candidato: ‘Pude llegar hasta la Cuarta Enmienda antes de que empezara a tirarse de los labios con los dedos mientras hacía girar los ojos’”.

El truco del peinado

13. Ivanka “trata a su padre con un cierto distanciamiento, incluso con ironía, al punto de hacer bromas con otros sobre su peinado. Ella ha explicado todo a sus amigos: hay un segmento perfectamente liso en el tope de su cabeza -luego de una cirugía de reducción de la piel del cráneo- rodeado por un círculo de cabello a los costados y por delante, que se enrolla hacia el centro y luego se arroja hacia atrás, donde es fijado mediante un aerosol. El color, ella comenta con gracia, es de un producto llamado ‘Just for Men’. Cuanto más tiempo se deja aplicado, más oscuro se vuelve. La impaciencia arroja como resultado el color rubio-anaranjado de Trump”.

“¡Hombre, esos zapatos!”

14. “Abdel Fattah el-Sisi, el hombre fuerte de Egipto, se aproximó al presidente y le dijo: ‘Usted es una personalidad única, capaz de hacer lo imposible’. (A Sisi, Trump le respondió: ‘Me encantan tus zapatos. ¡Hombre, esos zapatos! Hombre...’).

Uday y Qusay Trump

15. “Sus hijos, Donald Junior y Eric... a sus espaldas son conocidos por los allegados al presidente como Uday y Qusay, como los hijos de Saddam Hussein”.

Respetados lectores y radioescuchas: El análisis es de todos, la disyuntiva es concluir si el presidente de la gran potencia del norte, Donald Trump, ¿es un idiota o un genio?

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org