Frank en su tinta

JOSÉ Antonio Meade Kuribreña ya se “apeñanietó” (¿o se apeñejó?) y ha imitado al presidente de la República cuando menos en dos ocasiones durante su precampaña. El precandidato Meade destacó la capacidad de Aguascalientes “para generar pobreza”. Durante un encuentro con la clase política de esa entidad, mientras Meade Kuribreña hablaba de lo cuidadosas que tienen que ser las propuestas del PRI rumbo al 2018, recordó los mejores tiempos que se vivieron en el estado hidrocálido. Sin embargo, lo que llamó la atención fue al momento de recordar y anhelar el tiempo pasado, cuando las noticias de Aguascalientes hablaban sobre las inversiones, expresiones culturales, la generación de empleo y la “GENERACIÓN DE POBREZA”, incluso las pidió de vuelta. En otro acto, en el sureste del país, Meade se enredó con sus propias palabras y, en su afán por golpear (mediáticamente) a Andrés Manuel López Obrador dijo: “Tenemos que estar claros que la calle es para el delincuente y la cárcel es para el ciudadano”. Un priista admitió que Meade está preparado, pero que todavía no tiene las tablas para prender al público que lo escucha y que, además, se equivoca constantemente……. MIGUEL ÁNGEL Osorio Chong no será candidato del PRI (y de la coalición con PVEM y Panal) a la Presidencia de la República, pero será senador. Fuentes confirmaron este lunes que el secretario de Gobernación dejará el cargo en las próximas horas para buscar una curul en la Cámara Alta. Lo destacado es que el guerrerense René Juárez Cisneros podría sustituirlo, ya que es el subsecretario de Gobierno de esa importante dependencia…….. MARCO Antonio Leyva Mena enloqueció. A las 10:13 de la mañana de este lunes entregó en el Congreso Local su solicitud para reincorporarse como presidente municipal de Chilpancingo. Posteriormente dio un mensaje ante medios de comunicación y después se presentó al palacio municipal para “entrar en funciones”, pero el alcalde Jesús Tejeda Vargas dijo no saber nada. Y se hizo el relajo. Hubo quien, incluso, pensó que en ese momento Chilpancingo tenía dos alcaldes. Más tarde el secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado, Benjamín Gallegos Segura, informó que será hasta este martes cuando los diputados (quienes regresarán de vacaciones) decidan si Marco Leyva vuelve a la presidencia municipal, porque tiene que seguirse el protocolo legislativo. Legalmente Marco Leyva tiene todo el derecho de volver a la alcaldía capitalina, pero políticamente enfrenta muchos obstáculos y uno de ellos se llama Héctor Astudillo Flores…….. DIRIGENTES de Morena en Iguala ofrecieron este lunes un convivio a los periodistas con motivo de su día. El evento estuvo organizado por Antonio Helguera Jiménez, José Ciro Olivares, Nancy Armenta Espinosa (actual regidora), Araceli Ocampo Manzanares y Paula Sánchez Jiménez. Varios de estos nombres aparecerán en la boleta electoral del 1 de julio próximo…… EL DIRIGENTE del Partido Movimiento Ciudadano en Iguala, Octaviano Gervasio Serrano, encabezó a su comité y militantes en la partida de la tradicional rosca de reyes, donde la Contadora María Betancourt Reinoso reitero su disposición de participar como candidata de MC a la alcaldía igualteca, “para buscar el bienestar de nuestra ciudad a través de un gobierno que atienda y resuelva las necesidades básicas de la ciudadanía, como es garantizar servicios públicos eficientes”…….. SIMPLE pregunta: ¿Con la renuncia de Ángel Aguirre Rivero a la candidatura aparecerán los 43?......... PUNTO.