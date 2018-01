Palabrerío

PREDICCIONES PARA EL 2018. Déjeme comentarle que por lo general nunca doy en el meollo del asunto, pero me aproximo un poco y eso es divertido, tal vez un día acierte y presiento que ya no será tan divertido, porque muchos me buscarán para que les haga alguna predicción particular.

LOS PERREDISTAS SEGUIRÁN cavando su propia tumba en Guerrero, por necedades como la de imponer como candidatos a cómplices por omisión, de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

EL AGUA QUE LLEGUE a los domicilios de los igualtecos seguirá siendo de mala calidad y escasa, pese a que el ínclito presidente municipal afirmó en el mes de enero del año pasado que se invertirían 40 millones de pesos en este servicio. Como el agua estaba muy turbia no pude ver en dónde quedó ese dinero.

SEGUIREMOS ESPERANDO sin esperanza, el orden, la paz y el bienestar que prometió el gobernador cuando andaba en campaña, porque para que esto suceda debe de haber un cambio radical en la política del estado, y eso no conviene a ningún político ya sea de izquierda o de derecha.

LA CANDIDADA DE MORENA para la presidencia del municipio de Iguala será la odontóloga Paula Sánchez Jiménez. No porque haya pagado para aparecer en la portada de una revista local, sino porque es la que más trabajo tiene dentro del partido y eso de seguro contará para que la encuesta se incline a su favor.

LOS DIPUTADOS FEDERALES del país seguirán trabajando solamente 160 días al año, y debido a ese corto tiempo que laboran y a lo exagerado de su salario mensual, continuarán siendo también de los mejor pagados en el mundo, también seguirán ostentando el título de estar entre los más ineptos e improductivos del planeta.

EL CANDIDATO DEL PRI para la presidencia de Iguala será el diputado David Gama Pérez, porque se hizo y se hace publicidad, a través de acciones altruistas concretas que nadie practica por estas tierras.

A PESAR DE LO ANUNCIADO EN EL 2017, que se invertirían 15 mil millones de pesos para combatir a la pobreza en nuestra entidad, la corrupción impedirá todo avance para combatirla.

CONTINUARÁ NUESTRO ESTADO ocupando el segundo lugar en pobreza en el país, pero manteniendo a sus políticos entre los más ricos de América Latina Para ejemplo está el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien tiene un rancho con ganado de la raza cebú, considerado en tercer lugar en importancia económica en América Latina.

LA CANDIDATA DEL PRD para la presidencia de Iguala será Zulma Carvajal Salgado, ya que cuenta con el apoyo de Beatriz Mojica Morga, quien hasta el mes pasado fungía como secretaria general del comité nacional del PRD.

EL PARTIDO MORENA continuará infestándose con cartuchos quemados como Félix Salgado Macedonio, el ex presidente de Iguala Toño Jaimes y el ex diputado local perredista Isaac Carachure, consiguiendo con ello el rechazo de la ciudadanía.

EN EL MES DE FEBRERO iniciará la feria a La Bandera sin que se de el informe financiero de la anterior, esto ante la complicidad de todos los regidores que por lo que se ve, el presiente los tiene comiendo de su mano.

CUANDO EL SOL SE OCULTA tras las montañas de mis desvaríos, evoco recuerdos y suspiros, mientras me flagelan los desfalcos de mi vida sentimental, porque su ausencia es como una gélida ablución en mi existencia fragmentaria. Aún así mi corazón conspira contra la realidad de mi menesterosa vida sentimental, y quisiera volar, pero la crueldad de mi cotidianidad me arroja a la realidad de mi desventura: los ángeles caídos no son para los simples mortales como yo.