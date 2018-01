Aunque ya existen traducciones libres al español del libro, “Fire and Fury: Inside the Trump White House”, “Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump”, que ha molestado hasta la crispación al actual huésped de la famosa mansión de la Avenida Pensilvania de Washington, D. C., mismas que se han difundido por las redes sociales, creemos que es nuestra obligación dar a conocer las 15 frases más que, según el autor de la obra, Michael Wolff, describen el caótico primer año del presidente magnate.

Estás 15 frases del polémico libro, es un trabajo de selección de la AFP, Agencia de la Prensa Francesa, mismo que la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha calificado de un volumen que está lleno de “falsedades”, sin ofrecer detalles específicos, a través de un abogado, el propio Trump intimó al periodista Michael Wolff y a la editorial a no publicar la obra.

Respetados lectores y radioescuchas, ustedes juzguen el contenido de las mismas, Estas son las primeras 7:

Trump pensó que perdería la elección.

1. “‘Somos todos unos perdedores’, decía Trump. ‘¡Nuestra gente es terrible, nadie tiene idea de lo que está haciendo”’.

2. “‘Todo esto’, le dijo a la familia Mercers -multimillonarios que hicieron donaciones para su campaña-, ‘está jodido”’.

El triunfo

3. “Cuando lo inesperado -que Trump ganara las elecciones-, pareció confirmarse, Donald Junior [el hijo mayor del presidente] dijo a un amigo que su padre, que DJT, como lo llama, parecía que había visto un fantasma. Melania estaba en lágrimas, que no eran precisamente de alegría”.

4. “Y así en poco más de una hora, en la observación de Steve Bannon, un Trump confuso se convirtió en un Trump incrédulo y luego en un Trump aterrorizado. Pero aún faltaba la última transformación: de repente, Donald Trump se convirtió en un hombre que pensaba que merecía ser, y sería totalmente capaz de ser, el presidente de Estados Unidos”.

Bannon, sobre la reunión con rusos

5. “Tres altos tipos de la campaña (Donald Junior, el yerno Jared Kushner y el jefe de campaña Paul Manafort) pensaron que era una buena idea reunirse con un gobierno extranjero en la torre Trump, en la sala de conferencias del piso 25. Sin abogados. No tenían ni abogados. Aún ninguno piensa que eso no es una traición, o algo poco patriótico o simplemente una mierda, y yo creo que fue las tres cosas, uno debería haber llamado inmediatamente al FBI”, dijo Bannon, exasesor de Estrategia de Trump.

Putin, sin interés en Trump

6. Trump, dijo también Bannon, “fue a Rusia y pensó que iba a encontrarse con (Vladimir) Putin. Pero a Putin no le importaba una mierda. De forma que (Trump) siguió tratando”.

Demasiado para pensar

7. “Yo no le daría a Donald demasiado para pensar”, comentó muy divertido (Roger) Ailes (entonces, jefe de la red de TV ultraconservadora FoxNews). Banon apenas hizo un gesto. “Demasiado, o demasiado poco... no cambia necesariamente nada’”.

Respetados lectores y radioescuchas: inicien sus análisis y conclusiones. CONTINUARÁ.

