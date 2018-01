Frank en su tinta

ÁNGEL Aguirre Rivero no será candidato a diputado federal por su tierra Costa Chica. El exgobernador tomó la decisión el fin de semana, luego de valorar pros y contras de su postulación por la alianza Por Guerrero al Frente. Aguirre pudo haber ganado, incluso, sin hacer campaña, porque ya tiene el trabajo hecho en su región, sin embargo, no quiso afectar a terceras personas e instituciones, incluyendo al Instituto Nacional Electoral el día de la elección, pues los padres de los 43 normalistas desaparecidos habrían realizado actos vandálicos. Empero, Ángel Aguirre dejó en claro que se retira de la candidatura, pero no de la política, mucho menos del actual proceso electoral, ya que integrantes de su corriente al interior del PRD (Izquierda Progresista Guerrerense) van por candidaturas a presidentes municipales y diputados locales……. POR CIERTO, en Iguala una rosca de reyes reunió este domingo a varios personajes importantes del PRD, con muchas posibilidades de aparecer en la boleta electoral del 1 de julio próximo: Roberto Salazar Rodríguez, Mario Martínez Bustamante, Heidi Figueroa Mastache, Lázaro Mazón Alonso, Zulma Carvajal Salgado, Juan Muñoz Caballero, Silvia Romero Suarez, Salvador Mojica León, Oscar Diaz Bello, e Iván Ortega Saldívar, entre otros……. TAMBIÉN este domingo en Iguala el ex regidor Salomón Beltrán Barrera rindió protesta como coordinador de la corriente Alternativa Democrática de Guerrero en el Distrito electoral 02. En el acto estuvieron el senador Celestino Cesáreo Guzmán (dirigente estatal de la ADG), los regidores Roberto León Beltrán y Mauricio González Razo, la ex regidora Soledad Mastache Hernández, el exdiputado Sergio Tavira Román y el presidente del PRD en Iguala, Mario Martínez……. LOS IGUALTECOS Nemesio Álvarez García y Magaly Parra Vázquez participaron el sábado en el acto de conmemoración del 103 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria, como militantes del sector campesino del PRI. El acto fue presidido por el precandidato presidencial, José Antonio Meade, con quien Nemesio y Magaly se tomaron selfies, las cuales presumieron en redes sociales. La joven Magaly aparece en la lista del PRI igualteco como aspirante a regidora y el edil Nemesio Álvarez quiere la candidatura a la presidencia municipal…….. A PROPÓSITO, en el mismo acto estuvo la joven Vania Benítez Taboada, también parte del sector agrarista del PRI guerrerense. Vania es fuerte aspirante tricolor a la presidencia municipal de Tepecoacuilco…….. LA DIPUTADA local y precandidata del PRD al Senado, Silvia Romero Suárez, convivió este domingo en Iguala con representantes de los medios de comunicación, con motivo del Día del Periodista. La maestra anunció que seguirá haciendo política, a pesar de que declinó su aspiración por la presidencia municipal…….. ENÉSIMA pifia: El presidente Enrique Peña Nieto confundió en Colima la fecha del Día de Reyes: “Permítanme en esta celebración de las y los enfermeros, que tiene lugar día de mañana, Día de Reyes, y que no es casual que sea el 5 de diciembre, porque creo que conocen muy bien. Dije 6 de diciembre, ¿verdad? Perdonen ustedes, me quedé en el mes pasado. El 6 de enero Día de Reyes es la celebración de los enfermeros porque son un regalo para sus pacientes”……. SIMPRE pregunta: ¿Qué les trajeron los Reyes Magos a los mexicanos?....... PUNTO.