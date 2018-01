Buenos deseos a malos augurios

Terminaron los festejos de fin e inicio de año. Que el saldo personal y familiar, en todos los aspectos, sea positivo. Si hubo bajas por deceso de algún ser querido, los buenos recuerdos perduren y llegue pronto la etapa de resignación. Si los planes fueron trastocados por un incidente, accidente o a causa de la inseguridad que estamos expuestos, que la idea de lo peor vislumbre algo que conforme el ánimo. Es lo menos que podemos decir y esperar de cara al 2018. Año de tormentas anunciadas y, sin embargo, también oportunidad para que los ciudadanos incidan en el referendo electoral y la situación mejore.

Las primeras noticias de hechos violentos obviamente impactan de manera negativa y preocupan que sean anticipos de algo más. Chilpancingo, reabre la herida no cicatrizada de septiembre 26 del 2014. Con distintos actores pero misterios similares. Un presidente municipal que salió por inepto y arrogante; y el sustituto aún no acaba de acomodarse. La ciudad no es simple cabecera municipal; es capital del estado de Guerrero. Ahí vive el actual gobernador y ahí han despachado otros gobernantes que tenían domicilio particular en otro lado. Por demás es asiento de los tres poderes locales, cuenta con la mayor cobertura en educación inicial, básica, media superior y superior. El nivel de escolaridad no es bajo y es fuerte e importante el sector que cuenta con ingreso económico quincenal; suficiente al menos para ubicarse en la clase media. Por supuesto, Chilpancingo no puede compararse en desventajas con las que padecen cabeceras de los municipios más alejados de la Tierra Caliente, las Costas y la Montaña. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué está a punto de convertirse en la capital del crimen?

Desde luego los sucesos de la ciudad capital junto con los de Petatlán, Tlacoachistlahuaca, Zihuatanejo, Apaxtla, San Miguel Totolapan, los de ayer en la cercanía de Acapulco, quiérase o no provocan alarma porque se hilvanan con los de Veracruz, Jalisco, Baja California, estado de Hidalgo, Tabasco, Chihuahua y otros. Tales como los de vandalismo y saqueo en tiendas departamentales de Ecatepec, Tlalnepantla, Tecámac, Coacalco y la agresión que sufrió Claudia Sheinbaum, en mitin de campaña de Morena, por gente instigada por el PRD. En este caso responsabilizan al diputado perredista Mauricio Toledo; pero mientras investigan y deslindan responsabilidades Martha Patricia Reyes, de 55 años, ya falleció. Acudió al mitin y cuando los agresores irrumpieron lanzando objetos y estallando petardos su hipertensión detonó; desvanecida procuraron auxiliarla pero no volvió a despertar. ¿Habrá culpables que paguen con cárcel o la investigación terminará concluyendo que la única responsable fue la propia víctima?

Ante el aumento de los índices delictivos, particularmente homicidios de ex ediles, autoridades municipales, precandidatos, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general, nadie en sano juicio, desea que el proceso electoral reviente merced al caos. Tenemos que apostar y aportar a que la transición se determine en las urnas y sobre todo sea de manera pacífica. Alentar los malos augurios equivale abonar a la destrucción social e institucional. De la descomposición se culpa a los tres niveles de gobierno, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los partidos políticos. Empero ¿quién o quiénes eligen a los gobernantes? En tanto, los partidos de todos los colores, no están formados por extraterrestres ni personas traídas de otros países; todos son mexicanos y mexicanas. Hace falta entonces que la inmensa mayoría de ciudadanos abandone la indiferencia y actúe civilizadamente para recomponer el camino que la ambición personal de malos gobernantes ha echado a perder. Y el primero de julio del 2018, será la oportunidad.

Tres precandidaturas presidenciales están ya a la vista en los aparadores. Es posible que aumenten con “independientes”. López Obrador, de Morena, ha expuesto las líneas de su proyecto de Nación y un plan específico para la seguridad; incluso adelantó la presentación de los presuntos integrantes del gabinete que lo acompañaría si es favorecido con el voto. Ricardo Anaya, del Frente por México, asegura y promete que no va a ser como Vicente Fox y Felipe Calderón; que él sí va a romper y acabar con el pacto de impunidad que existe; acusa enfático. Por su lado, Meade, el ciudadano por México, postulado por la alianza PRI, PVEM y PANAL, altamente convencido de que vamos bien, está comprometiéndose continuar y consolidar, ni más ni menos, las políticas y reformas del sexenio actual.

No sabemos todavía qué ofertas harán “El bronco” y Margarita Zavala, si logran postularse. Habrá oportunidad. Lo importante es que, los más de ochenta millones del padrón electoral, votemos libre y conscientemente por la opción que consideremos mejor. De entrada, el cambio de Enrique Peña Nieto, no debe resultar de la participación de un 30 o 40 por ciento del electorado. Es necesario que haya una participación masiva, contundente, para incidir en la decisión y superar el clásico argumento y la justificación fácil de que “todo es cosa de los partidos y el gobierno”. La abstención es un derecho pero no ayuda a la causa en comento. Ante la adversidad sumemos buenos deseos y voluntades.