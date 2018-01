Averígüelo Vargas

Más de un millón 367 mil turistas arribaron al estado y dejaron buena derrama económica.—En Cacahuatepec, la CECOP asesina a varias personas; intervienen policía y Ejército y detienen a 30.—Consignan al policía de Chilpancingo que entregó a los dos jóvenes asesinados.

Al terminar la primera semana de 2018, las noticias buenas y las malas compiten por alcanzar mayor realce, de modo que mientras Acapulco cierra una de las mejores temporadas turísticas, en Cacahuatepec mueren 11 personas y el gobierno asume el control, detiene a 30 comunitarios, entre ellos a Marco Antonio Suátegui, cabecilla de los opositores a La Parota, que han incurrido en muchas irregularidades y eventos fuera de la ley, entre ellos, la portación de armas de fuego exclusivas del Ejército.

El secretario de Turismo del estado, Ernesto Rodríguez Escalona informó que al concluir este domingo la temporada vacacional de fin y principio de año, los reportes que se tienen son en el sentido de que los turistas que llegaron al estado en esta ocasión suman un millón 367 mil 530 personas, que permitieron que el porcentaje de ocupación hotelera alcanzara 80.5 por ciento en promedio en los destinos de turismo del estado y que en conjunto gastaron durante su estancia en Guerrero la cantidad de 4 mil 128 millones de pesos.

Es evidente que se trata de una muy buena temporada turística de fin del año viejo e inicio del año nuevo, al grado de que Guerrero es de los estados que mayor número de visitantes recibe en estas fechas y a lo largo del año.

Claro que esta situación no se produjo por casualidad, sino que es resultado del gran esfuerzo de promoción que ha realizado el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, quien se ha preocupado por darle al puerto las mejores condiciones materiales posibles y de realizar amplias promociones para seguir atrayendo al estado a los habitantes de la gran ciudad del Valle de México, que en la actualidad debe alcanzar una población de más de 20 millones de personas.

Los dobles pisos en la Ciudad de México, uno hacia la salida del sur, rumbo a Guerrero, contribuyen ampliamente a que la gente se decida a viajar en esa dirección, en lo que ayuda la construcción del Paso Exprés de Cuenavaca, ya sin el socavón, que dejó, además, 2 personas muertas y la desconfianza de muchos visitantes de usarlo para llegar a los destinos de playa.

Todo eso se superó y no obstante la propaganda negra de que Guerrero es tierra de muerte y violencia, no alejó a los visitantes, porque, afortunadamente, esos grupos delictivos no afectan ni agreden a los turistas, porque el problema es entre ellos, que se disputan el control de la enorme producción de goma de opio que dejan los sembradíos de amapola, ya que la entidad es la primera productora de ese enervante a nivel nacional.

El intenso trabajo del gobernador Astudillo y de su equipo de trabajo rindió los mejores frutos posibles, con esa enorme cantidad de visitantes y la buena derrama económica, que en alguna forma beneficia a muchos habitantes más del estado, además de los que directamente desarrollan labores en beneficio y atención de los visitantes.

EN CACAHUATEPEC, LA CECOP ASESINA A VARIAS PERSONAS; INTERVIENEN POLICÍA Y EJÉRCITO Y DETIENEN A 30.—Un nuevo problema se registró en el poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, donde el grupo de opositores a La Parota, que encabeza Marco Antonio Suátegui, se enfrentó con un grupo contrario, lo que produjo la muerte de 8 personas, situación que obligó a la presencia de las policía estatal, la federal, de la Fiscalía del Estado y elementos del Ejército, para imponer el orden, pero al tratar de desarmar a comunitarios de ese grupo, provocaron otro enfrentamiento con las fuerzas oficiales, que dejó otros 3 comunitarios muertos.

Los hechos y la portación de armas de fuego exclusivas del Ejército derivó en la detención de 30 personas que participaron en los hechos violentos, entre ellos Marco Antonio Suástegui, quien tiene una acusación anterior por homicidio, y ahora se suman los hechos registrado en esta ocasión, en los que tuvo una intervención directa.

Además, a ese grupo le decomisó la policía 580 dosis de marihuana, que tenían en su poder en el momento de los hechos.

CONSIGNAN AL POLICÍA DE CHILPANCINGO QUE ENTREGÓ A LOS DOS JÓVENES ASESINADOS.— Un policía municipal capitalino, del que se sabe se llama Remigio, aunque no se proporcionaron los apellidos, fue quien entregó a delincuentes de la ciudad a las dos personas que fueron detenidos en la Feria de Chilpancingo, Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Eduardo Catalán Cabrera, y después encontrados asesinados en terrenos del basurero de Tierras Prietas.

Los dos jóvenes sacrificados fueron detenidos por un pleito en la Feria y emitidos a barandilla por el policía señalado, quien llevaba también a quien identificaron como “Milton”, quien no llegó al lugar porque el uniformado pidió que no lo encerraran porque era su amigo.

Fue también Milton quien fue a conseguir dinero para pagar la multa de los dos detenidos, que al ser liberados fueron conducidos por el policía a la calle, donde hizo señas a los ocupantes de un vehículo que estaba estacionado cerca del lugar, y uno de ellos era Milton, quien, ya con armas en la mano, se llevaron a los recién liberados de barandilla y no se supo más de ellos hasta que se descubrieron sus cuerpos embolsados.

El policía ya quedó sujeto a proceso, mientras que la Policía Ministerial continúa con la búsqueda de ese sujeto Milton.

Al seguir el curso de los acontecimientos los elementos de la Fiscalía lograron dar con el uniformado que entregó a los dos capitalinos a los delincuentes, lo que es un resultado muy satisfactorio y sólo queda por ubicar y detener al presunto asesino, el tal Milton.

Sin embargo, la Fiscalía debe profundizar en la investigación de todos los policías municipales y sus mandos, para tratar de encontrar algunas otras ligas con hechos delincuenciales y con malas prácticas que deben ser erradicadas.

