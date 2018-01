De adicto a Adicto

Se me olvida

Que soy un enfermo emocional, un alcohólico y adicto en recuperación, que no puedo darme el lujo de probar una gota de alcohol, ni un chirris de cocaína que no puedo usar anti depresivos, morfinas o inhalar sustancias químicas, por demás placenteras, mi enfermedad es genética, la energía que la activa es la ansiedad que culmina en mi pensamiento alcohólico, propio de un mediocre como yo, impulso una serie de conductas toxicas que me convierten en un verdadero enano espiritual, sin esencia, ni presencia de fe, ni de autoestima, mi enfermedad es compleja, progresiva, crece a cada segundo como la espuma, es burlona, cruel, física, compulsiva, mental, emocional y espiritual, mi enfermedad, es perra, todo lo que toco lo convierto en estiércol, en excremento, me hago daño y me hecho todo un especialista en provocar decepción, dolor, tristeza y decepción a los seres que viven a mi lado, soy un tipo egocéntrico, soberbio y tengo actitudes de un niño inmaduro, orgulloso, caprichoso, tengo falsos argumentos respecto a mi condición de alcohólico y drogadicto, caigo en el autoengaño, soy el rey de las mentiras, un actor ganador del Oscar en Hollywood, he fracasado en todos los sentidos y tengo la habilidad de buscar he encontrar culpables a todos mis errores, como todo irresponsable que soy, me lavo las manos, desde niño puse etiquetas.- Reprobé matemáticas, porque le caigo gordo a la maestra.- Destroce el auto, porque un perro se me atravesó cuando iba a 160 kilómetros por hora.- He fracasado con todas mis parejas, porque son unas verdaderas neuróticasEsta enfermedad es de fondos

He visto morir a muchos, los he despedido en alguna cama de hospital, en agonía por cirrosis hepática, con el hígado hecho pedazos por los abusos de sustancias toxicas, muchos de ellos, muertos, han dejado este mundo por sobre dosis, heroína, cocaína, marihuana, han muerto de congestión alcohólica, igual, perdieron la vida en accidentes de tránsito, otros más, asesinados y muchos otros decidieron quitarse la vida, formando parte de las estadísticas, yo, estuve muerto en vida, vivo de milagro, perdí mi libertad, mi sano juicio, me hice esclavo de las drogas, me hundí en depresión, una de mis fondos más severos, fue la soledad, me sentía muy solo, triste y abandonado, me sentí inútil, un mediocre bueno para nada, un verdadero fracasado, la adicción, creció y creció con los años, no pude controlarla, perdí mi condición, la droga me robo a mi familia, me robo mi imagen, daba lastima cuando me veías, flaco, menos de 50 kilos, ojeroso, amarillo y sin ilusiones, sin vida, me volví loco, vivía para drogarme y me drogaba para vivir, estaba secuestrado por mi ansiedad y por mis delirios de persecución, me obsesione con pensamientos psicóticos, patológicos, propios de un enfermo mental, lleno de miedos, generando qué me querían matar.- La gente estúpida qué escucha o lee mi historial, llega a pensar,. A mí no me va a suceder eso, yo no estoy tan mal.- Y solo les digo, dale tiempo al tiempo, los fondos son poco a poco, hasta que la soga llega hasta el cuello y cuando es así, por desgracia ya es demasiado tarde, el destino te alcanza y la enfermedad no persona.

No he visto a nadie que le gane

En mi vida he conocido la crueldad de la enfermedad, mi tío Lico murió a los 36 años de edad, por congestión alcohólica, Ángel se suicidó a los 22, totalmente borracho se colgó del techo de un baño de escuela, Roberto a los 20, fue atropellado en un Eje Vial, quedando discapacitado físicamente y dañado en su cerebro, se convirtió en un vegetal cuyo último recuerdo de vida, era el estar cantando y corriendo, toreando los autos en una vía rápida de la cd de México, Julio, Lalo, Irlanda, Jorge, Luis, Tania, Abigail, Brisa, Tomas, Brayan y un mundo de adictos, murieron de sobre dosis, muchos, pero muchos más, viven los procesos de un anexo a otro, son parte de los inventarios de los centros de rehabilitación, inician desde niños y se hacen viejos con más de 20 internamientos, otros tantos, pagan sus penas en los CERESOS o son inquilinos de la Casa de la Risa, mientras tanto, otros más, se han quedado piratas, es decir, muy dañados de sus facultades mentales, a mí me quedan los estragos amargos de los abusos en mis consumos de drogas, tengo u cuerpo muy dañado, una mente atrofiada y por supuesto, una estructura emocional seriamente afectada, lo que me queda muy claro, que todos, empezamos con poquito y terminamos consumiendo en medidas industriales y que los fondos, son tan solo el complemento de esta compulsión, de esta enfermedad, a la que yo llamo, LA SALIVA DEL DIABLO.- Maldita enfermedad, perra, perversa del alma, que si tuviera enemigos o a una persona que odiara, le desearía siquiera que tuviera un drogadicto en casa, no se lo deseo a nadie. Esta enfermedad es peor que un cáncer furioso, agresivo y mortal.

De las conductas toxicas, a las adicciones

El adicto nace, genéticamente predispuesto, nace con antecedentes neuróticos, hereda la ansiedad y la compulsión, con una necesidad de calmar sus ansias y crece en un hogar contaminado emocionalmente hablando, recibe un pésimo ejemplo de anti valores, de sus padres que le trasmiten sus miserias espirituales, vive entre gritos y sombrerazos, entre mentiras y autoengaño, se le fomentan miedos, frustraciones y aprende a buscar culpables ante todo, por supuesto que el drogadicto, el alcohólico, nace y se hace en casa, se alimenta de caricaturas, películas y programas violentos, aprende a glorificar las deshonestidades con las telenovelas, aprende un vocabulario bajo o ausente de valores, conoce la mediocridad a trve4a de las actitudes de sus padres que no reconocen el daño que le hacen a sus hijos, creen, que por el hecho de que no consumen sustancias, ellos no tienen la culpa de las adicciones de sus hijos, la realidad, es que como padre, soy espejo y me reflejo, y tengo que ver la magnitud de mi enfermedad emocional para tener la humildad de buscar ayuda, de informarme, orientarme y darme la oportunidad de despertar conciencia para no dañar a mis hijos.- No hay peor ciego que el que no quiere ver.-

Mal de muchos, consuelo de tontos

Atrás de un borracho, de un marihuana, maniaco depresivo, de un esclavo de los trastornos alimenticios, atrás de un farmacodependiente, de un enfermo emocional, hay unas autoestima baja, un vacío espiritual, la ausencia de valores, de códigos de ética, inmadurez, soberbia, negación, irresponsabilidad, miedo, mentiras, frustración, autoestima baja, carencias espirituales, autoengaño y todo un cumulo de defectos de carácter y la pregunta central.- Donde los aprendió?- Quien se los enseño? Pues, fueron aprendidos a fuego lento en casa, en ese hogar disfuncional de ciegos, de esos ciegos que no ven que no sienten y cuando su hijo toma, se droga y no puede parar, hasta se espantan, lo culpan, culpan a sus amigos, a su pareja, pero jamás, aceptan sus errores, ni se hacen responsable de la rebana del pastel que les toca y luego llegan los nietos y es el cuento de nunca acabar, así se trasmite y se ha trasmitido esta perra enfermedad de una generación a otra, triste es, pero estos hijos dañados, hacen amistad con otros niños iguales, maltratados, soberbios, ingobernables e irreverentes, se relacionan, con parejas toxicas, niñas severamente dañadas, neuróticas, depresivas, controladoras, codependientes y confirmo, que siempre hay un roto, para un descosido, jirafa con jirafa, garrita con garrita.- Dios los cría y ellos se juntan.-